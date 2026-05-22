Приготував шашлик і заплатив десятки тисяч: за що можуть оштрафувати у своєму подвірʼї

Сусіди викликали поліцію — і рахунок за шашлик виріс до небес

Сезон канікул, вихідних та активного упорядкування присадибних ділянок в Україні в самому розпалі. Проте звичайні побутові справи чи відпочинок на свіжому повітрі можуть обернутися для громадян величезними фінансовими втратами. Поки одні отримують шалені штрафи за самовільне кронування дерев, інші ризикують залишитися без грошей через звичайне багаття чи приготування шашликів під вікнами.

"Телеграф" розповість, яка відповідальність чекає на порушників.

Дим заважає сусідам — які штрафи загрожують за шашлик і багаття у дворі

Багато хто вважає, що на території власного подвір’я чи поблизу будинку можна безперешкодно розпалювати вогонь. Проте, якщо ваш дим заважає іншим, або вогнище розведене з порушенням норм, сусіди мають повне право викликати поліцію чи ДСНС.

Покарання за такі розваги може бути дуже суворим:

Порушення вимог пожежної безпеки (ст. 175 КУпАП): За розведення багать у невідведених місцях, занадто близько до будівель (ближче ніж 15 метрів) чи використання відкритого вогню загрожує штраф для громадян від 1 700 до 3 400 гривень. Спалювання листя, сміття та залишків сухої рослинності (ст. 77-1 КУпАП): Якщо під приводом "садових робіт" або розпалювання вогню для шашлику в багаття полетить суха трава чи гілки, штраф складе від 3 060 до 6 120 гривень. Штрафи до 30 тисяч гривень та кримінальна відповідальність: Якщо розведення багаття чи приготування шашлику призвело до виникнення лісової пожежі, або вогонь перекинувся на сусідні території (особливо під час дії воєнного стану, коли діють суворі обмеження на відвідування лісів та екосистем), штрафи миттєво зростають. За знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень навколо населених пунктів вогнем загрожує штраф від 91 800 до 153 000 гривень або навіть обмеження волі.

Штрафи

Окремо карають за розпалювання багаття у парках, скверах та прибудинкових територіях багатоповерхівок. Якщо дим "смердить", заїдає очі сусідам, а мангал встановлено прямо під вікнами чи на дитячому майданчику — сусіди зафіксують порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП), що обійдеться порушнику у суму до 1 360 гривеньза перший же виклик.

Раніше "Телеграф" писав, що буде за винесений диван на смітник.