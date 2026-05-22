Усик потрапив у незручну ситуацію перед боєм: момент потрапив на відео

Жіноча половина Інтернету звернула увагу на дивну поведінку чемпіона

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) підготував незвичайне вбрання від українського бренду для дуелі поглядів із нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном (1-0, 0 КО). Все б нічого, але спортсмену явно не було комфортно в новому луку.

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу

Олександр прийшов на пресконференцію у білому костюмі

"Кіт" у новому луку явно почував себе не комфортно

На це користувачі звернули увагу на threads. Дехто розкритикував образ, підготовлений дизайнеркою Ельвірою Гасановою.

Один із користувачів порівняв вбрання Усика з клоунським. Інші, навпаки, захопилися красою костюма. Жінки жартують, що Олександру є що показати поза рингом.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.