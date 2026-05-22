Заздрять його дружині: Усик захопив українок одним вчинком

Спортсмен відповів коханій, попри важливу зустріч

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) прямо під час пресконференції в Гізі (Єгипет) перед боєм із нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном (1-0, 0 КО) відповів дружині Катерині по відеодзвінку. Момент потрапив у пряму трансляцію та завірусився у мережі.

Що потрібно знати

Усик 23 травня проведе бій із Верхувеном за правилами боксу

Олександр поспілкувався з дружиною онлайн прямо під час пресконференції

Українські жінки прокоментували ситуацію

Українські жінки у threads захопилися вчинком боксера, який навіть під час публічного заходу знайшов час для коханої. Про це повідомляє "Телеграф".

Олександр, попри прямий ефір, взяв слухавку від дружини та поспілкувався з нею. Цей вчинок викликав фурор у мережі. Деякі українки називають Усика "ідеальним чоловіком".

Зазначимо, Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).

Олександр та Катерина Усики/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.