Що додати у воду при варінні картоплі, щоб вийшло смачніше
Лише один інгредієнт у каструлі — і картопля стає кремовою, як у ресторані
Картопля — один із найпоширеніших продуктів у меню. Вона доступна, ситна та поєднується майже з усім. Зазвичай її варять в каструлі і додають до неї лише сіль. Та різниця між звичайною вареною картоплею і по-справжньому смачною найчастіше криється не в рецепті, а в дрібній деталі на етапі приготування.
Автори угорського сайту femcafe.hu поділились лайфхаком, який допоможе приготувати надзвичайно смачну картоплю.
Що додати в каструлю до картоплі
Картоплю радять варити в суміші води та молока у рівних пропорціях. Під час варіння крохмаль поглинає рідину, і якщо в цій рідині є молоко, текстура стає значно м'якшою та шовковистішою. Тим самим молоко надає овочу вершковий присмак ще під час приготування, а не тоді, коли до нього додається масло після приготування.
Ще один простий прийом — додати один-два лаврові листки. Вони не роблять смак різким, але надають страві глибини.
Особливо добре цей метод працює для картопляного пюре. Завдяки молоку в рідині вже не доводиться додавати велику кількість вершків і масла. Відварена у молоці картопля сама по собі виходить кремовою та пластичною.
Як варити картоплю в молоці
Інгредієнти
- 800 г картоплі
- 500 мл води
- 500 мл молока
- 1–2 лаврові листки
- сіль — за смаком
- 30–40 г вершкового масла
Приготування
- Картоплю очистіть і наріжте на рівні шматки — так вона звариться рівномірно.
- Складіть картоплю в каструлю, залийте сумішшю води та молока у рівних пропорціях.
- Додайте лавровий лист і посоліть рідину.
- Доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть нагрів і варіть 20–25 хвилин до м'якості.
- Злийте рідину, видаліть лавровий лист. Додайте вершкове масло та потовчить чи залиште шматочками.
Як і з чим подавати
Картопля, зварена в молоці, підходить і як самостійний гарнір, і як основа для пюре. У вигляді шматків її добре подавати до запеченого м'яса, тушкованої курки або риби. Якщо ж зробити пюре — воно однаково добре пасує і до котлет, і до м'ясної підливи, і просто з солоним огірком.