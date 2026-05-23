Усик — Верхувен: "Пантера" відібрав чемпіонські пояси в українця

Український боксер зазнав першої поразки в кар’єрі

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбувається грандіозний вечір боксу професійного боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). В андеркарді шоу українець Даніель Лапін (13-1, 5 KO) програв бій французу Бенжамену Мендесу Тані (10-1, 3 КО)

Що потрібно знати

Лапін та Тані провели бій за другорядні пояси

Даніель вперше програв у своїй кар’єрі

Усик і Верхувен проведуть поєдинок після опівночі

Вже у 4-му раунді 28-річний Бенжамен Мендес на прізвисько "Пантера" достроково переміг 28-річного українця. Про це повідомляє "Телеграф".

Тані з перших секунд почав чинити тиск на габаритнішого суперника. У 4-му раунді Лапін "поплив" і опинився у нокдауні. Ще за кілька секунд Даніель знову опинився на канвасі… Коли українець упав утретє, рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемоги француза нокаутом.

Таким чином, Тані завоював другорядні титули WBA International Gold та WBC Greater Touran у напівважкій вазі (до 79,378 кг).

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. До речі, українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.