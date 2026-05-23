Кубинський гігант брутально нокаутував непереможного супертяжа і вийшов на Усика (відео)

Санчес тепер може здобути титульний шанс

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) біля пірамід відбувається вечір професійного боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). В основному карді шоу "Кубинська блискавка" здобув дострокову перемогу та вийшов на чемпіонський бій проти "Кота".

Що потрібно знати

Санчес нокаутував Торреза

Френк став претендентом на пояс IBF

Бій Усик — Верхувен розпочнеться після опівночі

Кубинець Френк Санчес (26-1, 19 KO) нокаутував американця Річарда Торреза (14-1, 12 KO) у другому раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Санчесу вдався неймовірний аперкот у другому раунді. Торрез впав і близько хвилини не міг прийти до тями. Додамо, що Річард програв уперше у кар’єрі, а Френк став претендентом на пояс IBF, яким зараз володіє Усик.

Ранній андеркард шоу "Слава в Гізі" порадував великою кількістю нокаутів. З дострокової перемоги стартував син великого єгипетського боксера, який двічі перемагав Усика. Крім того, "Малюк" із Саудівської Аравії вже у першому раунді вклав опонента на канвас, а "Нещадний" американець виправдав своє прізвисько, брутально нокаутувавши суперника. Головним розчаруванням стала поразка українця Даніеля Лапіна, який тричі опинявся у нокдауні після ударів "Пантери".

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. До речі, українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.