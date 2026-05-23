Лапін — Тані: онлайн-трансляція бою українця на шоу Усик — Верхувен (відео)

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться великий вечір професійного боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). В андеркарді шоу виступатиме ще один український боксер Даніель Лапін (13-0, 5 KO). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Верхувен.

Лапін та Тані проведуть бій за другорядні пояси

Їхній поєдинок завершить ранній андеркард шоу

Усик і Верхувен проведуть бій після опівночі

На сайті "Телеграф" доступна пряма відеотрансляція бою Лапін — Бенжамен Мендес Тані (9-1, 2 КО). Поєдинок українця проти француза закриє ранній андеркард шоу. Початок дуелі о 20:00 за київським часом.

На кону поєдинку стоять другорядні титули WBA International Gold та WBC Greater Touran у напівважкій вазі (до 79,378 кг). За інформацією LuckyPunch, українець більше не володіє поясами IBF Inter-Continental, WBO International та WBA Continental.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. До речі, українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.