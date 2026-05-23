Усик на бій із Верхувеном узяв "секретну зброю" (відео)

Українець не розлучається з талісманом від дочки

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) біля пірамід проходить грандіозний вечір професійного боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Український чемпіон прибув на двобій, захопивши з собою талісман від дочки Єлизавети.

Що потрібно знати

Усик прибув на арену

Олександр взяв на бій талісман від дочки

Поєдинок Усик — Верхувен розпочнеться після опівночі

Олександр прибув на арену до Гізи за кілька годин до свого поєдинку. Про це повідомляє The Ring.

На кадрах видно, що чемпіон узяв із собою плюшеву іграшку віслюка. Це Льоля — віслючок, який став талісманом Усика. Українець неодноразово брав іграшку, подаровану старшою дочкою, на свої бої та пресконференції. Вона нагадує боксерові про сім’ю, коли той перебуває далеко від своїх рідних.

Ранній андеркард шоу "Слава в Гізі" порадував великою кількістю нокаутів. З дострокової перемоги стартував син великого єгипетського боксера, який двічі перемагав Усика. Крім того, "Малюк" із Саудівської Аравії вже в першому раунді поклав опонента на канвас, а "Нещадний" американець виправдав своє прізвисько, брутально нокаутувавши суперника. Головним розчаруванням стала поразка українця Даніеля Лапіна, який тричі опинявся у нокдауні після ударів "Пантери".

В основному карді визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. До речі, українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.