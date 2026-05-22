Усик — Верхувен: онлайн-трансляція бою

Пряма трансляція головного бою вечора боксу "Слава у Гізі"

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться чемпіонський бій Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). На кону поєдинку стоїть пояс чемпіона світу з боксу WBC у тяжкому дивізіоні, який належить українцю.

Що потрібно знати

Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами

Верхувен понад 10 років домінує у кікбоксингу

Поєдинок пройде за правилами боксу

Усик вперше у кар’єрі проведе бій, який йому не нав’язали промоутери та боксерські організації. Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу близький до завершення кар’єри і сам вільний вибирати собі опонентів. На черзі нідерландець Верхувен – топовий кікбоксер із модельною зовнішністю. Ріко — чемпіон Glory у важкій вазі, 15 разів захищав титул у кікбоксингу, що є рекордом.

Претендент пообіцяв перемогти у суботу, українець був більш стриманий у коментарях. Чи зможе кікбоксер здолати абсолютного чемпіона світу у боксі у його виді єдиноборств дізнаємося вже найближчим часом.

Усик — Верхувен — характеристики боксерів/Фото: колаж "Телеграф"

Усик – Верхувен: слова перед боєм

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.