Усик — Верхувен: о котрій годині початок бою, де дивитися бокс

Точний час початку головного поєдинку шоу "Слава у Гізі"

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться грандіозне шоу боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Примітно, що головний бій вечора пройде вже в неділю, 24 травня (київський час). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Верхувен.

Що потрібно знати

Усик та кікбоксер Верхувен проведуть бій за правилами боксу

Шоу "Слава у Гізі" стартує о 18:00

Головний поєдинок вечора боксу розпочнеться після опівночі

Усик і Верхувен вийдуть на ринг 24 травня о 00:56 за київським часом. Про це повідомляє The Ring.

О котрій початок бою Усик — Верхувен

Час старту шоу у всьому світі

Вечір боксу у Гізі стартує о 18:00 за київським часом. Основний кард розпочнеться о 20:53 за київським часом, а вихід Усика та Верхувена заплановано на 00:56 24 травня.

Час початку боїв шоу Усик – Верхувен. Час єгипетський збігається з київським/Фото The Ring

Де дивитися бій Усик — Верхувен

У прямому етері дивитись бокс Усик — Верхувен можна за підпискою "Преміум HD" на "Київстар ТБ" (вартість від 99 грн/місяць). Для абонентів "Київстар" існує можливість переглянути бій, підключивши пакет "Київстар ТБ Плюс" за 50 грн/місяць. Крім того, шоу Усик — Верхувен покаже в Україні платформа DAZN. Вартість разового перегляду вечора боксу "Слава у Гізі" складає 913 грн. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

До речі, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.