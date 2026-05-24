Кияни здуріють від алергій? Чи буде цьогоріч сезон амброзії агресивним

Квітнути рослина починає вже в липні

Майже щороку в Києві фіксують величезну кількість амброзії влітку. Зазвичай її цвітіння може викликати сильну алергію.

"Телеграф" розповість, чи багато цієї рослини цьогоріч та чому вона викликає алергію. Зауважимо, що зазвичай амброзія квітне з початку липня і до кінця тепла. Саме в цей період найбільше випадків алергій.

Наразі рослина тільки починає проростати, та прийшов час активно з нею боротися. Якщо комунальники та місцева влада докладуть зусиль, то алергікам у Києві цьогоріч дихатиметься легше. Однак ймовірність, що якісь райони очікують поля з амброзії зберігається.

Додамо, ще у 2024 році ситуація в деяких районах була вкрай сумна. Адже на Оболоні біля багатоповерхівок утворились цілі поля з амброзії, які влітку наробили чимало біди.

Амброзія на Оболоні у 2024

Втім це й не дивно, адже нещодавно поліція передала до суду справу щодо привласнення коштів, виділених на ліквідацію амброзії. Йдеться про майже 5 млн грн. За даними справи, у 2024 році Київзеленбуд провів тендер на обробку карантинних бур’янів. Втім, колишній гендиректор підприємства домовився з підрядником фактично не виконувати роботи, а кошти привласнити.

"4,9 млн грн перерахували за нібито обробку двох ділянок площею 90 га, хоча жодних робіт не проводили — амброзія продовжувала рости. Отримані кошти фігуранти поділили між собою", — йдеться у повідомленні.

Для довідки

Амброзія — це алергенна рослина, яка поширена практично у всіх регіонах України. Цей бур’ян улітку під час цвітіння та формування насіння може викликати алергічну реакцію.

В Україні амброзію завезли з американського континенту у середині 20-х років минулого століття – до Дніпропетровської області. Причому до нашої країни потрапив саме найалергенніший вид рослини. Через деякий час цей бур’ян поширився по всій країні.

Амброзія, коли квітне

Рослина амброзії має яскраві жовті кущові квіти. Сильну алергію викликають пилок і дрібне насіння. Зацвітає амброзія на початку липня-серпня. А найнебезпечнішою для алергіків стає в кінці сезону цвітіння – у вересні.

