Навіть не заміна Путіна. Портников пояснив, за якої умови закінчиться війна

Особливість російської агресії полягає в майже одностайній її підтримці серед владних еліт РФ

Росія будь-що продовжуватиме війну проти України поки в неї будуть на це ресурси. Навіть зміна глави Кремля Володимира Путіна на іншого очільника не зупинить спроб РФ завоювати нашу державу, після ймовірної короткої паузи в бойових діях.

Про це відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников розповів у подкасті Ганни Гопко "Суб’єктивно, але правдиво". Водночас він наголосив, що українці повинні намагатись в будь-який спосіб позбавити Росію її спроможності до продовження агресії.

На чому тримається Росія та її війна

За словами журналіста, на його думку, на війні мають значення кілька базових речей. Це техніка, фінансовий ресурс та людський капітал.

"На війні має значення тільки одне – залізо, гроші і люди. Все інше – це "гарнір". Можна бити по Санкт-Петербургу і милуватися цими картинками. Можна навіть було б вдарити по Москві 9 травня. Це, звичайно, делегітимізує стан протиповітряної оборони Москви, якби там щось було пропущено, умовно кажучи, десь була б якась пожежа на околицях Москви чи навіть, в центрі Москви. Але з погляду тої самої війни це нічого не змінює. От в чому питання. Це змінює тільки в нашому сприйнятті реальності, тому що нам подобається, ми це сприймаємо як деякий елемент справедливості. От у нас війна, хай до них прийде війна. Ми не розуміємо, що в стані, коли війна і в Україні, і в Росії буде продовжуватися одночасно, ми можемо пробути ще наступні 13 років. Просто руїни будуть з обох боків. З одного боку буде зруйнований Київ, а з іншого боку буде зруйнований Санкт-Петербург. Так може бути, звичайно, так виглядала Друга світова війна" — зазначив Портников.

За словами журналіста, Україна повинна намагатись будь-що знищувати економічний та демографічний потенціал Російської Федерації. В іншому разі війна триватиме.

"Війна закінчиться, коли у Росії не буде грошей, людей і ресурсів. Через який час це відбудеться? Я не знаю, але я хочу, щоб саме це українці прийняли як наступну програму свого життя в цій країні. Гроші, ресурси і люди закінчаться в Росії — війна закінчиться. Гроші, ресурси і люди в Росії не закінчаться — війна буде продовжуватися. Якщо війна призупиниться в разі вичерпання у Росії грошей, людей, ресурсів, треба буде готуватися до нової війни після відновлення цих ресурсів", — сказав Портников.

Віталій Портников. Фото portnikov/facebook

Чи поміняє щось зміна Путіна?

Він підкреслив, що навіть зміна очільника режиму з Володимира Путіна на когось іншого нічого не змінить у світосприйнятті російських спецслужб. Вони зроблять так, що війну з Україною буде продовжувати і спадкоємець Путіна.

"Це все вигадка, що якщо Путіна не буде, війна відразу закінчиться. Якщо не буде грошей, ресурсів, тоді буде призупинка війни. Якщо нам вдасться за кілька наступних років позбавити Росію ресурсів, грошей і людей, у нас буде шанс підготуватися до нової війни", — резюмував Портников.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віталій Портников пояснив, чому росіянам доведеться відмовитись від Криму.