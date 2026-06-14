"Дайте квиток з цієї планети". Створіння, що їло полуницю на городі, налякало українців (відео)

Ящірка не становить загрози

Українець зустрів на власному городі дивне створіння, яке ласувало його полуницями. Це — ящірка, яка не припинила поїдання ягід навіть перед камерою.

Відео з ящіркою опублікували у TikTok. Плазун сидів під кущем, тіло було скрите листям, видно було лише мордочку, яка їла полуниці. У такому ракурсі не одразу впізнаєш у цьому створінні ящірку.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

"Мені, будь ласка, квиток з цієї планети", — пишуть під відео.

Багато хто з коментаторів не зрозумів, хто це, але один з них визначив, що на відео — ящірка прудка (лат. Lacerta agilis). В Україні це один із найпоширеніших видів ящірок, їх часто можна зустріти на городах, у садах, на сонячних галявинах та на узбіччях доріг.

Для людини та навколишнього середовища плазун не становить загрози. Щобільше, ящірка прудка є ефективним природним регулятором чисельності комах-шкідників. Ящірка неотруйна та ніколи не нападає першою. Захищаючись, може лише злегка защемити шкіру.

Також вона не становить загрози для врожаю. Хоча випадки, де ящірка їсть полуницю не рідкість, вона цікавить її як джерело вологи. Значної шкоди врожаю ящірка не завдає.

Ящірка прудка. Фото: Вікіпедія

Ящірка прудка має видовжене тіло та довгий хвіст, який здатна скидати у разі небезпеки. Забарвлення буває коричневим, сірим, зеленуватим, а самці у шлюбний період стають яскраво-зеленими. Харчуються ящірки жуками, метеликами, гусінню, павуками, кониками та слимаками.

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