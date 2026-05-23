Погода готує "американські гірки". З понеділка Україну чекають сонце, дощі та похолодання
Погодні умови у травні зазвичай нестійкі
Дощі та грози, що накрили Україну останніми днями, припиняться найближчим часом. З 24 по 26 травня погодні умови в Україні визначатиме антициклон "Zeno", який прожене опади.
Детально про погоду на найближчі дні "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань: Весна-2026 може стати однією з найсухіших за останні 30 років: в Україну йде новий антициклон
З 24 травня сонця стане більше
У період із 24 по 26 травня погодні умови в Україні визначатиме антициклон "Zeno". Через підвищення атмосферного тиску дощі тимчасово припиняться, а сонячної погоди стане більше, прогнозує синоптик.
Однак значного потепління не прогнозується. За словами Постриганя, північні вітри транспортуватимуть свіже повітря, тому на спеку розраховувати не варто.
Коли дощі повернуться в Україну
Суха погода триватиме недовго й вже в середині наступного тижня активізуються північні циклони. Вони можуть не лише принести короткочасні дощі, але й знизити температуру ще на 3–5 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 25-27 травня
Як прогнозує Віталій Постригань, вихідні будуть без опадів. Проте вже з 25 травня за прогнозом Українського гідрометцентру, в центральних, південних і східних областях України знову очікуються дощі. Вони можуть пройти на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Миколаївщині.
У вівторок, 26 травня, дощі прогнозуються у Луганській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. У середу, 27 травня, зливи накриють всю Україну. Температура повітря вдень встановиться на рівні від +16 (Сумщина) до +27 градусів (південь).
Сайт meteoprog на понеділок, 25 травня, прогнозує незначні дощі лише у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Кіровоградській областях. У вівторок, 26 числа, за прогнозами цього сайту опадів не очікується.
Нагадаємо, раніше кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що вже з 25 травня Україну накриє похолодання. За його прогнозом, потепліє лише 30-31 травня.