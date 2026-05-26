Правильне застосування для Путіна: на OLХ знайшли цікавий товар (фото)
Нестандартний виріб виділяється оформленням та подачею
На популярній платформі OLХ нерідко можна зустріти найдивніші та незвичайні оголошення, серед яких опинився лот із милом для інтимної гігієни із зображенням російського голови Володимира Путіна.
Автор оголошення акцентує, що це унікальна пропозиція, оскільки мило ручної роботи, аналогів якому немає. Розмір виробу порівняний із сірниковою коробкою.
На фото можна помітити, що спеціалізований засіб для догляду за чутливими зонами виконаний у декілька шарів різних кольорів.
Вартість такого незвичайного мила складає 1000 гривень.
В оголошенні зазначено, що продавець знаходиться у Хмельницькому. Однак виріб може бути надісланий поштою.
Як створюється мило із зображеннями
Технологія залежить від того, картинка: всередині, на поверхні або виглядає як повнокольоровий друк.
- Зображення всередині прозорого мила. Зображення друкують на водорозчинному папері, поміщають між шарами прозорої основи та заливають.
- Перенесення зображення на поверхню. Для цього застосовують барвники, трафарети та плівки.
- Багатошарова заливка. Зображення створюють шарами різного кольору та вставками.
- Ручний розпис. Вже на готовому милі розписують пігментами або міками вручну.
