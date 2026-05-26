Неприємний запах у квартирі зникне швидше: чим користуються в Азії

Побутові лайфхаки допомагають освіжити повітря та зменшити вологість

Для освіження особливо смердючих місць в домі, в Азії використовують свої лайфхаки. І хоча провітрювання, прибирання та підтримка правильного рівня вологості залишаються головними способами підтримки приємного аромату, деякі побутові речі можуть допомогти покращити запах в домі за лічені хвилини.

Активоване вугілля для поглинання запахів

The Epoch Times рекомендує використовувати повітропроникні пакети з активованим вугіллям. Їх радять розвішувати в кімнатах і шафах або розміщувати у сміттєвих баках. Матеріал працює завдяки фізичній адсорбції, поглинаючи запахи. Водночас його ефективність обмежена: з часом мікропори вугілля насичуються, і воно перестає виконувати свою функцію.

Також зазначається, що при вологості понад 85% активоване вугілля майже не працює, тому спочатку радять знизити вологість за допомогою осушувача повітря. Корейський блогер Сіатакун зазначає — спрацювати може і звичайне вугілля, яке поставили в кімнаті у мисці.

Кавова гуща проти запахів і вологи

Забрати вологу з повітря і одночасно додати аромату можна і за допомогою кавової гущі. Вона працює найкраще в невеликих приміщеннях — просто насипте в ємність та поставте на непримітному місці.

Ароматизатори з побутових засобів

Додати кімнаті свіжості можна за допомогою кондиціонера для білизни. Однак з ним треба не тільки прати штори чи покривала. Просочіть ним тканину та підвісьте за шторами. Навіть після висихання, тканина виділятиме аромат.

Природні аромати також стануть у пригоді, особливо, якщо їх використати із содою, що відома поглинанням неприємного запаху та зайвої вологи. Потрібно покласти харчову соду до фільтр-пакета для кави чи чаю, капнути кілька крапель ефірної олії, зав’язати пакет і розмістити його в шафі або шухляді. Такий засіб одночасно поглинає запахи та додає легкий аромат.

