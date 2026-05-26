Ніяких "Ігорьок": ці форми імені Ігор здивують навіть носіїв української мови
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деякі з цих варіантів рідковживані
Ім’я Ігор добре знайоме багатьом українцям, однак далеко не всі знають, скільки лагідних і розмовних форм воно має в українській мові. Частина з них сьогодні майже не використовується, хоча звучать вони доволі незвично та цікаво.
"Телеграф" із посиланням на мовного наставника Адама Діденка пояснює, як правильно та красиво звертатися до Ігоря українською. Є шість варіантів.
Можна використовувати:
- Ігорчик;
- Ігорюсик;
- Ігоряша;
- Ігоруша;
- Ігоша;
- Ігошенька.
Що означає це ім'я
Ім’я Ігор має давнє скандинавське походження та досі залишається популярним в Україні. Воно походить від імені Ingvarr і перекладається як "воїн", "захисник" або "той, кого охороняє бог Інг". У давніх скандинавів Інг вважався богом родючості та добробуту.
Ім’я Ігор традиційно асоціюють з активним, наполегливим та комунікабельним чоловіком. Вважається, що власники цього імені часто мають сильний характер, легко знаходять спільну мову з людьми та прагнуть досягати поставлених цілей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ще можна лагідно звертатися до Поліни українською.