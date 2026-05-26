Ніяких "Ігорьок": ці форми імені Ігор здивують навіть носіїв української мови

Ім’я Ігор добре знайоме багатьом українцям, однак далеко не всі знають, скільки лагідних і розмовних форм воно має в українській мові. Частина з них сьогодні майже не використовується, хоча звучать вони доволі незвично та цікаво.

"Телеграф" із посиланням на мовного наставника Адама Діденка пояснює, як правильно та красиво звертатися до Ігоря українською. Є шість варіантів.

Можна використовувати:

Ігорчик;

Ігорюсик;

Ігоряша;

Ігоруша;

Ігоша;

Ігошенька.

Що означає це ім'я

Ім’я Ігор має давнє скандинавське походження та досі залишається популярним в Україні. Воно походить від імені Ingvarr і перекладається як "воїн", "захисник" або "той, кого охороняє бог Інг". У давніх скандинавів Інг вважався богом родючості та добробуту.

Ім’я Ігор традиційно асоціюють з активним, наполегливим та комунікабельним чоловіком. Вважається, що власники цього імені часто мають сильний характер, легко знаходять спільну мову з людьми та прагнуть досягати поставлених цілей.

