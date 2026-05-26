Ніяких "Ігорьок": ці форми імені Ігор здивують навіть носіїв української мови

Марина Бондаренко
Добірка лагідних форм чоловічого імені
Добірка лагідних форм чоловічого імені.

Деякі з цих варіантів рідковживані

Ім’я Ігор добре знайоме багатьом українцям, однак далеко не всі знають, скільки лагідних і розмовних форм воно має в українській мові. Частина з них сьогодні майже не використовується, хоча звучать вони доволі незвично та цікаво.

"Телеграф" із посиланням на мовного наставника Адама Діденка пояснює, як правильно та красиво звертатися до Ігоря українською. Є шість варіантів.

Можна використовувати:

  • Ігорчик;
  • Ігорюсик;
  • Ігоряша;
  • Ігоруша;
  • Ігоша;
  • Ігошенька.

Що означає це ім'я

Ім’я Ігор має давнє скандинавське походження та досі залишається популярним в Україні. Воно походить від імені Ingvarr і перекладається як "воїн", "захисник" або "той, кого охороняє бог Інг". У давніх скандинавів Інг вважався богом родючості та добробуту.

Ім’я Ігор традиційно асоціюють з активним, наполегливим та комунікабельним чоловіком. Вважається, що власники цього імені часто мають сильний характер, легко знаходять спільну мову з людьми та прагнуть досягати поставлених цілей.

Теги:
#Українська мова #Ім'я #Ігор