В Україні спростили процес бронювання працівників підприємств

Парламентський комітет підтримав наймання людей без військових документів

Парламентський комітет з національної безпеки рекомендував прийняти законопроєкт, що дозволить тимчасово бронювати чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК або перебувають у розшуку. Це стосується працівників критично важливих підприємств, які порушили законодавство про мобілізацію.

Законопроєкт 13335 підготували голова профільного комітету Олександр Завітневич, Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші народні депутати. Документ передбачає можливість працевлаштування на критично важливих підприємствах людей без військово-облікових документів або тих, хто не уточнив персональні дані.

Нові правила торкнуться військовозобов'язаних, у яких немає або неправильно оформлений військовий квиток, хто не перебуває на обліку в ТЦК, не оновив персональні дані згідно з вимогами закону, або перебуває у розшуку ТЦК. Винятком є лише особи, які порушили статті 336 та 337 Кримінального кодексу.

Тимчасове бронювання діятиме максимум 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору. Таку можливість можна використати лише один раз на рік. Підприємства зможуть наймати таких працівників на час випробувального терміну без порушення мобілізаційного законодавства.

Проєкт закону

Автори законопроєкту пояснюють, що критично важливі підприємства стикаються з проблемами під час бронювання працівників. Люди отримують повістки на етапі звірки військово-облікових даних та в період між визнанням підприємства критично важливим і прийняттям рішення про бронювання. Роботодавці зможуть звільнити працівника, якщо той не приведе документи у відповідність до вимог законодавства протягом випробувального терміну.

Раніше "Телеграф" писав, що в Сухопутних військах розповіли, як тепер будуть працювати ТЦК. Це не вплине на мобілізаційний процес, хіба що будуть певні незручності.