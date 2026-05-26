Українці можуть безкоштовно отримувати продукти: в якому випадку та хто має право

Соцустановам та малозабезпеченим українцям дозволили безкоштовно роздавати продукти з держрезерву. Допомога може включати хліб, крупи та макарони.

Про це йдеться в оновленій постанові Кабміну №328. Згідно з повідомленням Мінекономіки, дане рішення сприятиме посиленню продовольчої безпеки в регіонах, безперервній підтримці соціальної сфери та оперативному реагуванню на виклики воєнного часу та надзвичайних ситуацій в енергетиці.

Як працює допомога громадянам

Мова про те, що лікарні, школи та дитсадки, будинки-інтернати та соціально незахищені громадяни зможуть у разі потреби оперативно та безоплатно отримувати продукти з державних резервів.

На які території поширюється постанова

Обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація тепер матимуть право надавати негайну допомогу соцустановам та уразливим категоріям населення.

Якими продуктами забезпечать у разі потреби

Мова про борошно, крупи, макаронні та хлібобулочні вироби, які вироблені із зерна, зарезервованого для забезпечення нагальних потреб людей у регіонах в умовах воєнного стану.

Довідка: станом на початок 2026 року в регіонах зберігається близько 14 тис. тонн пшениці державного резерву, яка може бути оперативно використана для цих цілей.

Механізм забезпечення

Фінансування переробки зерна на борошно та крупи здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. На військові адміністрації покладено обов’язки щодо подання заявок, організації процесу переробки та розподілу готової продукції. Порядок видачі товарів на місцях затверджується самостійно.

Що змінилося в оновленій ухвалі

Постанова Кабміну №328 набула чинності ще у березні 2022 року. Проте в оновленій редакції уряд вніс зміни до документу. Як пише "Інформатор", у первинній редакції він визначав порядок безкоштовного забезпечення продовольчими та санітарно-гігієнічними товарами населення територій, де продовжуються активні бойові дії. Тепер механізм охоплює стаціонарні соціальні установи по всій країні, а не лише прифронтові громади.

Новими пп. 10 і 11 п. 4 постанови "Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами в умовах воєнного стану" від 20 березня 2022 р. № 328 обласним, Київській міській військовим адміністраціям доручено у разі потреби забезпечити:

1) безоплатну видачу борошна та/або круп, та/або макаронних виробів, та/або хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання для:

закладів та установ охорони здоров’я та/або будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю та/або закладів освіти, що належать до державної і комунальної форми власності;

соціально незахищених осіб, зокрема тих, що проживають на територіях, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Міністерством розвитку громад та територій;

2) перевезення зерна та/або відвантаження, перевезення та приймання продукції переробки зерна з компенсацією суб’єктам господарювання вартості послуг із перевезення зерна та/або відвантаження, перевезення та приймання продукції переробки зерна за рахунок зерна, яке перевозиться, та/або продукції переробки зерна, яка відвантажується, перевозиться та приймається, вартість яких повинна відповідати вартості послуги на підставі актів суб’єктів господарювання, підтверджених відповідними первинними бухгалтерськими документами.

