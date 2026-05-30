Без нюансів та курйозів не обійшлося

Українець показав в Threads, як виглядатиме карта України після закінчення війни з Росією. Спроєктував її штучний інтелект ChatGPT.

Як видно на дописі, ШІ створив карту з кордонами 1991 року. Усі окуповані Росією території та анексований Крим, на його думку, повернуться у склад України.

"Попросив Chat GPT створити карту України після закінчення війни і ось що вийшло. Спробуйте і ви, цікаво, що вийде. Надсилайте в коментарі свої варіанти", — йдеться у повідомленні.

Карта України після завершення війни

Результат неабияк потішив не тільки автора допису, а й користувачів у коментарях. Щоправда, без курйозів не обійшлось. Адже, якщо ретельно вивчити карту, можна помітити, що з неї "зникли" деякі великі міста. Зокрема, Черкаси, Умань та Кропивницький.

Однак, враховуючи те, що штучний інтелект часто припускається таких помилок, це не дивує. Втім, користувачі в коментарях пішли далі, та вирішили протестувати, яку карту намалює ChatGPT, якщо попросити російською мовою. Або як виглядатиме карта Росії чи Євразії через певний час. Люди писали:

Спитав, яка буде карта Росії після війни. Результат втішний.

Карта Росії після завершення війни

Все залежить від постановки питання та мови.

Запит не російською мовою.

Запитала, як він бачить Євразію в 2030 році.

Карта Євразії у 2030

Цікаво, куди Черкаси поділись.

Умань, Черкаси, Кропивницький, де дівся?

Тю, а як же кордони 1917го?

