Забудьте про телевізори: нові рішення займають значно менше місця

Можна відмовитись від чорних екранів на пів стіни

Телевізор, який десятиліттями вважався головним центром домашніх розваг, поступово починає втрачати свою роль — і на його місце вже претендують зовсім інші, більш мобільні та технологічні рішення.

У виданні "na Temat" розповіли, які сучасні альтернативи можуть замінити традиційні телевізори. Є три варіанти.

Які пристрої замінюють їх у сучасних квартирах

Однією з головних альтернатив стають лазерні проєктори. Вони займають мало місця, не потребують складного монтажу та можуть створювати велике зображення — навіть до 300 дюймів. Такі пристрої легко переносити між кімнатами, а іноді навіть використовувати на вулиці. Водночас вони часто коштують дешевше за великі телевізори з подібними можливостями.

Лазерний проєктор замінює великий телевізор у вітальні

Ще одним конкурентом телевізорів стають VR-окуляри. Вони дозволяють занурюватися в контент і використовуються не лише для ігор, а й для перегляду фільмів, роботи та навчання. Такі пристрої не займають простір у кімнаті та можуть працювати практично будь-де.

VR-окуляри стають новою альтернативою звичайним телевізорам

Окремо розвивається новий формат — мобільні смарт-екрани на підставці. Це великі екрани, які можна легко переміщати по квартирі. Їх використовують як портативний розважальний центр: у вітальні, кухні чи навіть на балконі. Деякі моделі можуть повертатися на 90 градусів, що зручно для вертикального контенту з соцмереж.

Мобільний смарт-екран легко пересувати між кімнатами

Експерти відзначають, що всі ці рішення поступово змінюють роль телевізора, який дедалі частіше поступається більш гнучким і сучасним форматам перегляду контенту.

