Кирилівка зустрічає літо без туристів: що відбувається на курорті через 4 роки окупації (відео)

До 2022 тут було понад 500 баз відпочинку

До російської окупації Кирилівка була одним з найпопулярніших курортів Азовського моря. Зараз же вона дедалі більше нагадує покинуте та забуте місце.

У мережі вже показали свіжі кадри з Кирилівки, на яких в очі кидається дві речі: відсутність людей та стан пляжів. До 2022 року курортний сезон на Азовському узбережжі починався з середини травня і тривав майже до жовтня.

Однак зараз, коли до літа залишилось кілька днів, початку сезону і не видно. Пляжі, попри теплу та сонячну погоду, пусті та безлюдні. Питання викликає й їхній стан, адже вони поступово заростають травою та мають чимало сміття. З курортної перлини Кирилівка за роки окупації перетворилась на майже дике місце.

Додамо, що популярність відпочинку в Кирилівці була обумовлена її розташуванням на двох косах — Федотовій та Пересипі. До початку повномасштабного російського вторгнення тут працював дельфінарій, сотні баз відпочинку, аквапарк та великий парк атракціонів.

Кирилівка до окупації

Кирилівка на карті

Цікаво, що наразі на відпочинок майже не приїздять туристи. Навіть місцеві досить рідко виходять до моря, адже вважають це небезпечним.

Нагадаємо, що схожу долю спіткає й Урзуф, який також на узбережжі Азовського моря. Раніше це селище мало велику популярність, але зараз тут не просто немає туристів, а ще й з'явилась військова база окупантів.

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає територія Каховського водосховища, яке фактично зникло після підриву дамби росіянами.