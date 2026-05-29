Більшість робить це неправильно: як заготовити спаржу без втрати смаку

Правильно заморожена спаржа не втрачає смак та текстуру

Спаржа — один із найкорисніших сезонних овочів. Вона низькокалорійна, багата клітковиною, фолієвою кислотою, вітамінами B, C і K, а також антиоксидантами. Словом, ідеальний овоч, який добре мати під рукою навіть узимку. Як і інші овочі, спаржу можна заморожувати.

Підготовка спаржі до заморозки не складна, але має кілька важливих нюансів. Якщо їх ігнорувати, то вийде водянистий і несмачний овоч замість пружного й ароматного. Розповідаємо, як правильно заморозити спаржу на зиму.

Як підготувати спаржу до заморозки

Спочатку ретельно вимийте спаржу та добре обсушіть. Потім відріжте або відламайте приблизно третину нижньої частини стебла — це жорстка волокниста частина, яка не годиться для вживання. Якщо ви маєте справу з білою спаржею, її ще потрібно очистити ножем для чищення овочів.

Дуже важливо ретельно обсушити спаржу перед заморозкою. Якщо залишити краплі води на поверхні овоча, під час заморожування утворяться кристали льоду, які пошкодять ніжну структуру. У результаті навіть ідеально зварена спаржа стане водянистою й втратить пружність. Після миття розкладіть її на чистому кухонному рушнику або паперових серветках і залиште до повного висихання.

Як заморозити спаржу

Укладіть підготовлену й суху спаржу в герметичний контейнер або zip-пакет, бажано порційно, щоб потім було зручніше діставати потрібну кількість.

Після цього потрібно видалити з пакета якомога більше повітря. Кисень сприяє окисленню, через яке овоч втрачає колір, вітаміни й смак, а на поверхні з'являється іній. Щоб цього уникнути, при закриванні пакета акуратно натискайте на нього, виштовхуючи повітря до краю, поки застібка не закриється повністю. У такому вигляді спаржу можна зберігати в морозилці до 3 місяців, зазначається на кулінарному порталі Beszamel.

Як варити заморожену спаржу

Заморожену спаржу не потрібно розморожувати перед варінням. Якщо перед приготуванням залишити її відтавати, вона стане м'якою та в'ялою, втративши весь хрускіт. Це гарантований спосіб отримати гумовий, волокнистий овоч.

Кладіть спаржу прямо з морозилки в киплячу підсолену воду з дрібкою цукру. Зелену варіть близько 12 хвилин, білу — 18 хвилин. Після приготування вона буде такою ж пружною й соковитою, як свіжа.