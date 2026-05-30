Головний секрет щеплення винограду: початківці часто забувають

Якщо кущ сонячної ягоди набрид — можна зробити на нього щеплення іншого сорту

Щеплення винограду — дуже популярний прийом у виноградарстві, який має безліч переваг. Так ви не тільки використовуєте потужну кореневу систему старого куща, але й отримуєте можливість навіть за рік щеплення побачити інший сорт, спробувати його. До того ж прищепити одночасно можна одразу кілька сортів, щоб з однієї рослини отримати врожай різного кольору та смаку. Це дуже чудово!

Не будемо вдаватися у професійні подробиці, розповімо про найпоширеніші щеплення: у розщеп чорним у зелене та зеленим у зелене.

Приблизно з середини травня до середини червня роблять щеплення чорним у зелене, тобто фрагмент лози минулого року вставляється у розщеп зеленого пагону нинішнього року.

Аж до перших чисел липня роблять щеплення зеленим у зелене. Це коли і підщепа, і щеплення зросли в поточному сезоні.

Принцип щеплення схожий: на підщепі робиться розріз, куди вставляється фрагмент щепи. Місце щеплення ретельно замотується або харчовою плівкою, або спеціальними засобами.

Свіже щеплення на винограді

Для успішного зростання винограду потрібно ряд факторів: підщепа повинна мати хорошу силу зростання, щеплення має бути життєздатним, погода в день щеплення бажана похмура, не спекотна. А інструменти для щеплення мають бути стерильними.

Але є один момент, на який не кожен звертає увагу, але від якого залежить кінцевий результат. Йдеться про полив: за 12-24 години до щеплення слід ретельно полити кущ підщепи , щоб розігнати його коріння. І далі поливати так само рясно день через день, залежно від погоди. Цей рух виноградних соків по лозі змушує щеплення зростатися найкращим і швидким способом.

