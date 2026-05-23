Морозиво з екзотичними смаками і не тільки. Чи варто куштувати новинку від відомого виробника
Усі смаки мають ДСТУ 4735
Українка показала новинки морозива, які можна придбати у "Сільпо". Бренд "Три ведмеді" випустив чотири нових смаки у міні форматі — 55 г.
Огляд на новинку жінка опублікувала в Instagram. За її словами, усе морозивом має яскраве пакування та не менш яскраве оформлення.
Українка на огляд придбала чотири смаки: кавун, лимон, попкорн та пітахая. Першим куштувала морозиво зі смаком пітахайї, з наповнювачем і з насінням чіа. Воно має яскраву фіолетову глазур з молочного шоколаду та фруктове морозиво.
"Яскравий смак, трохи з кислинкою", — каже блогерка.
Наступним було морозиво зі смаком кавуна. Воно має класичну зеленувату глазур та рожеве морозиво. Жінка зауважила, що у продукту досить насичений аромат кавуна. Третім блогерка скуштувала морозиво зі смаком карамельного попкорну, воно має шматочки карамелі та попкорну як у глазурі, так і в середині.
"Це карамель в карамель з карамеллю. Ніби я справді їм попкорн у кіно", — додає українка.
Найяскравішим та незвичним виявилось четверте морозиво — зі смаком лимона та кока-коли. Блогерка каже, що цей смак свіжий, з кислинкою. Підсумовуючи, вона додала, що виділити якесь морозиво окремо не може, адже усі смачні та досить різні.
В коментарях вона додала, що вартість одного морозива 35 грн, але на сайті "Сільпо" 45 грн за 55 г. Окрім того, морозиво має ДСТУ 4735, що вказує на наявність рослинних компонентів у складі.
В коментарях думки користувачів розділились. Хтось вже поспішав скуштувати, а комусь виявилась зависока ціна. Люди писали:
- А я такі і не бачила. Треба скуштувати.
- Виглядає смачно.
- Ціна за 55 г морозива залишає бажати кращого.
