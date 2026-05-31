Забудьте про теплу підлогу: є альтернатива, яка дешевше і працює простіше

Вона знижує витрати енергії та підвищує ефективність опалення

В Європі зростає інтерес до альтернативних систем опалення, які можуть стати заміною традиційній теплій підлозі. Причина — висока вартість встановлення, складність монтажу та пошук більш економних рішень для сучасних будинків.

Одним із нових трендів стають плінтусні настінні обігрівачі. Вони монтуються вздовж стін і працюють як низькотемпературна система опалення, що добре поєднується з тепловими насосами, як написали в "na Тemat".

На відміну від класичних радіаторів, які потребують високої температури нагріву (приблизно 60-70°C), нові системи працюють на рівні 30-45°C. Це дозволяє зменшити витрати енергії та зробити опалення більш ефективним у сучасних енергоощадних будинках.

Принцип роботи полягає в тому, що тепло розподіляється вздовж стін, які рівномірно прогрівають приміщення. Фактично стіни частково виконують функцію, подібну до підлоги у системі теплої підлоги.

Фахівці також відзначають додаткові переваги — зниження вологості на стінах і менший ризик появи плісняви. Крім того, такі системи можна встановлювати без масштабного ремонту чи демонтажу підлоги.

Втім, є і обмеження: ефективність залежить від вільного простору на стінах, а в старих будівлях з поганою теплоізоляцією система може працювати менш результативно.

