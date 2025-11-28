Було Нью-Йорком понад сотню років. Які назви ще мало "американське" село на Донеччині

Повернення історичної назви Нью-Йорк стало результатом багаторічної роботи місцевих активістів

В Україні є свій Нью-Йорк — селище в Торецькій громаді Бахмутського району на річці Кривий Торець. Воно має унікальну історію: від козацьких зимівників — до німецьких колоній зі справжніми європейськими стандартами життя, від радянських депортацій — до сьогоднішньої війни.

Походження та ранні згадки

Перші історичні згадки про поселення під назвою Олександрівське датуються XVIII століттям. На мапах і в документах 1860-х років воно вже фігурує як Нью-Йорк або Новий Юрк, але точного пояснення появи цієї назви досі не існує. Відомо лише, що вона була вживаною ще до прибуття німецьких колоністів, а серед популярних версій — зв’язки місцевих жителів із Америкою.

Поселення позначене на старовинному атласі

Європейське коріння: німецька колонія та розвиток

Перші офіційні згадки про Нью-Йорк у державних документах датуються 1859 роком. Через три десятиліття території на лівому березі Кривого Торця викупили німці-меноніти — мирна протестантська громада, що до цього мешкала на Хортиці. Загалом сюди переселилися 244 німецькі родини, і Нью-Йорк став центром семи німецьких колоній.

Нью-Йорк кінця XIX — початку ХХ століття був заможним європейським містечком із високою якістю життя. Тут працювали кілька заводів, школи з навчанням українською, німецькою та російською мовами, банк, кооператив, благодійні інституції. Центр був вимощений тротуарною плиткою, діяли книгарня братів Гам та готель.

Депортації німців

28 серпня 1941 року радянська влада ухвалила рішення про депортацію німців Поволжя — на практиці воно поширилося на всіх радянських німців, включаючи мешканців Нью-Йорка. 3 вересня 1941 року в німецькі домівки почали стукати НКВС. Сім’ям дали лише 24 години на збори та дозволили взяти максимум 16 кг речей.

Школа у Нью-Йорку, фото до 2022 року / Mykola Berdnyk/DW

Німців розділили за віком: працездатних чоловіків і жінок відправили до трудових таборів у Сибір, жінок із дітьми та людей похилого віку депортували до Казахстану. У 1951 році радянська влада позбавила селище "капіталістичної" назви й перейменувала його на Новгородське.

Відновлення історичної назви

Процес повернення назви Нью-Йорк почався у 2016 році. Значну роль у цьому відіграли місцеві активісти, зокрема Надія Гордіюк, учителька та засновниця ініціативи "Український Нью-Йорк на Донеччині". Вона збирала архівні свідчення, опитувала мешканців, подавала клопотання та шукала підтримку депутатів. У 2021 році роки боротьби дали результат — Верховна Рада повернула селищу історичну назву.

Історико-культурний центр "Український Нью-Йорк" / Фото: Mykola Berdnyk/DW

Селище складається з двох частин: безпосередньо Нью-Йорка та козацького поселення Залізне, яке згадується українським істориком Дмитром Яворницьким в його книжці "Історія запорізьких козаків". Козак Прокоп’яченко поблизу річки Балка Залізна заснував зимівники, що і стали початком історії селища Надія Гордіюк, вчителька, активістка

Нью-Йорк у вирі війни

У липні 2014 року українські військові звільнили Нью-Йорк від проросійських бойовиків. Проте у вересні 2024 року Нью-Йорк знову опинився під окупацією.

Зруйнований будинок у Нью-Йорку на Донеччині, квітень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

