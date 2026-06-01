Замість дорогого бетону: вчені вигадали, як будувати міцні будинки із вуглеволокна і землі

Розробку планують використовувати для створення швидких модульних споруд та екологічного будівництва підвищеної міцності

Вчені поєднали аерокосмічне вуглецеве волокно зі звичайною землею, створивши будівельні конструкції нового покоління. Новий композит за міцністю не поступається залізобетону, але важить у рази менше і здатний витримувати потужні землетруси.

Інновацію презентувала команда дослідників з Університету RMIT. Про технологію пише okdiario

Суть винаходу полягає в тому, що порожнисті труби з полімеру, армованого вуглецевим волокном (CFRP) — надміцного матеріалу, який зазвичай використовують в авіабудуванні та для суперкарів — щільно заповнюють шарами утрамбованого вологого ґрунту.

Вуглеволокно працює як легка і надзвичайно міцна "броня". Воно повністю блокує деформацію землі під вагою будівлі та не дозволяє земляному ядру тріскатися чи розсипатися. Своєю чергою, спресована земля всередині забезпечує конструкції необхідну жорсткість.

Фото - Штучний інтелект

Головна цінність архітектурної новинки полягає в її унікальних властивостях:

Висока сейсмостійкість: Матеріал має певну гнучкість, тому здатний ефективно поглинати підземні поштовхи без руйнування конструкції. Це робить його ідеальним для регіонів із високою сейсмічною активністю.

Матеріал має певну гнучкість, тому здатний ефективно поглинати підземні поштовхи без руйнування конструкції. Це робить його ідеальним для регіонів із високою сейсмічною активністю. Простота транспортування: Замість перевезення тонн важких бетонних блоків чи залізобетонних опор, будівельникам достатньо доставити на місце невагомі вуглепластикові труби, а "наповнювач" взяти прямо з-під ніг.

Попри те, що вуглецеве волокно є досить дорогим матеріалом, дослідники зазначають, що за рахунок безкоштовної землі загальна вартість таких конструкцій залишається конкурентною. Розробку планують використовувати для створення швидких модульних споруд та екологічного будівництва підвищеної міцності.

Раніше "Телеграф" писав, як забезпечити себе житлом екологічніше і дешевше.