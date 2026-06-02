Почему 2 июня нельзя ходить в лес и заметать в доме: строгие запреты на сегодня
Узнайте, почему ложь в этот день скоро раскроется
В этот вторник, 2 июня, православные верующие и греко-католики по новому стилю чтят память святого Никифора, патриарха Царьградского (Константинопольского). Он был одним из самых известных защитников почитания икон в Византийской империи.
Будущий патриарх был родом глубоко религиозной семьи. Его отец претерпел гонения из-за преданности православному учению и почитанию святых икон. Сам Никифор получил хорошее образование и некоторое время служил при императорском дворе.
Когда правитель Лев V возобновил политику иконоборчества, Никифор открыто выступил против запрета икон. За свою позицию он был отстранен от патриаршего престола и отправлен в ссылку, где провел последние годы жизни.
Традиции и приметы 2 июня
В народной традиции этот день считался временем честного слова и примирения. Наши предки верили, что любая ложь, произнесенная 2 июня, скоро станет известна.
- роса утром – ждите урожайного лета;
- дубы особенно активно сбрасывают кору или старые листья – ждите жаркого сезона;
- в воздухе много паутины – до длительного сухого периода;
- лягушки громко квакают вечером — скоро пойдут дожди;
- ветер меняет направление несколько раз в день – погода будет неустойчивой всю неделю;
- гром этого дня — ждите щедрого урожая зерновых культур.
Что нельзя делать 2 июня
- ходить в дубовый лес самому — в начале июня лес еще находится под властью "зеленых духов", поэтому одинокие прогулки могли принести тревогу и неудачи;
- срывать молодые листья и ломать березовые ветви — бесцельное повреждение зелени воспринимали как проявление неуважения к творению Божию;
- заключать важные денежные сделки и занимать большие суммы — договоренности, заключенные на Никифоре, могут оказаться невыгодными или повлечь за собой финансовые потери;
- заниматься сухой уборкой и выметать пыль из дома - вместе с пылью можно "вымести" достаток и благополучие.
