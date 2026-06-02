Укр

Почему 2 июня нельзя ходить в лес и заметать в доме: строгие запреты на сегодня

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лучше не рвать листья с деревьев 2 июня
Лучше не рвать листья с деревьев 2 июня. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Узнайте, почему ложь в этот день скоро раскроется

В этот вторник, 2 июня, православные верующие и греко-католики по новому стилю чтят память святого Никифора, патриарха Царьградского (Константинопольского). Он был одним из самых известных защитников почитания икон в Византийской империи.

Будущий патриарх был родом глубоко религиозной семьи. Его отец претерпел гонения из-за преданности православному учению и почитанию святых икон. Сам Никифор получил хорошее образование и некоторое время служил при императорском дворе.

Когда правитель Лев V возобновил политику иконоборчества, Никифор открыто выступил против запрета икон. За свою позицию он был отстранен от патриаршего престола и отправлен в ссылку, где провел последние годы жизни.

Традиции и приметы 2 июня

В народной традиции этот день считался временем честного слова и примирения. Наши предки верили, что любая ложь, произнесенная 2 июня, скоро станет известна.

  • роса утром – ждите урожайного лета;
  • дубы особенно активно сбрасывают кору или старые листья – ждите жаркого сезона;
  • в воздухе много паутины – до длительного сухого периода;
  • лягушки громко квакают вечером — скоро пойдут дожди;
  • ветер меняет направление несколько раз в день – погода будет неустойчивой всю неделю;
  • гром этого дня — ждите щедрого урожая зерновых культур.
приметы 2 июня
Куманье лягушек 2 июня предвещает дождь. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 2 июня

  • ходить в дубовый лес самому — в начале июня лес еще находится под властью "зеленых духов", поэтому одинокие прогулки могли принести тревогу и неудачи;
  • срывать молодые листья и ломать березовые ветви — бесцельное повреждение зелени воспринимали как проявление неуважения к творению Божию;
  • заключать важные денежные сделки и занимать большие суммы — договоренности, заключенные на Никифоре, могут оказаться невыгодными или повлечь за собой финансовые потери;
  • заниматься сухой уборкой и выметать пыль из дома - вместе с пылью можно "вымести" достаток и благополучие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечается День отца. Вокруг даты празднования часто возникают дискуссии, ведь в календаре есть несколько схожих дней, а сама дата меняется каждый год.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник