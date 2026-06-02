Почему 2 июня нельзя ходить в лес и заметать в доме: строгие запреты на сегодня

В этот вторник, 2 июня, православные верующие и греко-католики по новому стилю чтят память святого Никифора, патриарха Царьградского (Константинопольского). Он был одним из самых известных защитников почитания икон в Византийской империи.

Будущий патриарх был родом глубоко религиозной семьи. Его отец претерпел гонения из-за преданности православному учению и почитанию святых икон. Сам Никифор получил хорошее образование и некоторое время служил при императорском дворе.

Когда правитель Лев V возобновил политику иконоборчества, Никифор открыто выступил против запрета икон. За свою позицию он был отстранен от патриаршего престола и отправлен в ссылку, где провел последние годы жизни.

Традиции и приметы 2 июня

В народной традиции этот день считался временем честного слова и примирения. Наши предки верили, что любая ложь, произнесенная 2 июня, скоро станет известна.

роса утром – ждите урожайного лета;

дубы особенно активно сбрасывают кору или старые листья – ждите жаркого сезона;

в воздухе много паутины – до длительного сухого периода;

лягушки громко квакают вечером — скоро пойдут дожди;

ветер меняет направление несколько раз в день – погода будет неустойчивой всю неделю;

гром этого дня — ждите щедрого урожая зерновых культур.

Что нельзя делать 2 июня

ходить в дубовый лес самому — в начале июня лес еще находится под властью "зеленых духов", поэтому одинокие прогулки могли принести тревогу и неудачи;

срывать молодые листья и ломать березовые ветви — бесцельное повреждение зелени воспринимали как проявление неуважения к творению Божию;

заключать важные денежные сделки и занимать большие суммы — договоренности, заключенные на Никифоре, могут оказаться невыгодными или повлечь за собой финансовые потери;

договоренности, заключенные на Никифоре, могут оказаться невыгодными или повлечь за собой финансовые потери; заниматься сухой уборкой и выметать пыль из дома - вместе с пылью можно "вымести" достаток и благополучие.

