Що буде з пенсіями українців, які не встигнуть оцифрувати трудову книжку до 10 червня: у ПФУ дали відповідь

Фахівці попереджають про можливі складнощі під час оформлення пенсії

10 червня спливає п’ятирічний перехідний період, який в Україні відводили для оцифрування трудових книжок і переведення даних з них в електронний вигляд для Реєстру застрахованих осіб. Але не всі українці встигнуть це зробити, тож виникає питання, що буде в такому разі?

Відповідні пояснення надали в Пенсійному фонді України (ПФУ). Як пояснили фахівці, запізнення не призведе до фатальної втрати страхового стажу.

"Після цієї дати паперова трудова книжка остаточно перестає бути основним документом для обліку, а пріоритет надається електронним даним", — йдеться в публікації.

Що буде, якщо не оцифрувати трудову до 10 червня?

Якщо не відсканувати трудову книжку до 10 червня 2026 та не передати дані у Пенсійний фонд, це не призведе до втрати страхового стажу. Однак це може значно ускладнити процес призначення та нарахування пенсії у майбутньому.

Адже в такому випадку дані про період роботи та працевлаштування людини до 2004 року не потраплять до електронного реєстру автоматично, пояснили у ПФУ. Досі страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, підтверджувався саме на підставі записів у паперовій трудовій книжці.

"Якщо ці дані не будуть оцифровані до завершення перехідного періоду, вони не зникнуть, але при призначенні пенсії особі доведеться особисто надавати оригінал паперової книжки до ПФУ для підтвердження стажу", — додали у ПФУ.

Тому там підкреслюють, що головний ризик для тих, хто не переведе трудову книжку у цифровий формат, полягає у втраті або пошкодженні паперового документа.

"Якщо дані не оцифровані, а паперова книжка буде втрачена після 10 червня 2026 року, підтвердження стажу до 2004 року вимагатиме складних процедур через архіви або судові рішення", — наголосили у фонді.

Нагадаємо, стаж після 1 січня 2004 року вже обліковується в електронному реєстрі на підставі звітів роботодавців і додаткового оцифрування не потребує. Однак сканувати та відправляти у ПФУ краще всі заповнені сторінки трудової, зокрема і про працевлаштування після 2004 року.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу". У законі прописано, що працівники ПФУ повинні сприяти громадянам у підтвердженні страхового стажу та допомагати у пошуку відповідних даних в межах своєї компетенції.