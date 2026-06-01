Чи можна перепродавати квитки на поїзд? В УЗ назвали головну небезпеку

Компанія наполегливо радить здавати квитки згідно з правилами

Українка у Threads спробувала перепродати квиток на поїзд "Укрзалізниці", але в компанії швидко відреагували. УЗ вже назвала головну небезпеку таких дій та чому краще повертати непотрібні квитки.

Про це свідчить відповідний допис дівчини. За її словами, вона не зможе поїхати поїздом Дніпро — Трускавець 3 червня.

Тому вирішила перепродати квиток за повну вартість, тобто 950 грн за купе. Однак в УЗ наголосили, що прізвище та ім'я пасажира має співпадати з паспортом чи іншими документом.

"Відпустка скасувалась по причині хвороби рідної людини і хотілось повернути 950 грн за квиток, а не 480. Думала комусь цей квиток знадобився б", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в "Укрзалізниці" перепродавати квитки іншим особам заборонено. Адже провідники перевіряють дані квитка та паспорта, якщо вони не збігаються, поїздка може завершитись так і не розпочавшись.

"Потенційному покупцю радимо врахувати, що під час посадки провідник Зоя Іванівна (яка вже попереджена, оскільки ми відшукали цей квиток, що продається) звірить дані квитка з документом пасажира. Якщо вони не збігатимуться, подорож може закінчитися раніше, ніж почнеться. А продавцю рекомендуємо скористатися офіційним поверненням квитка, а не перевіряти на практиці уважність поїзної бригади. Повірте, у цьому випадку залізниця у середу буде з рахунком 1:0", — пише УЗ.

Користувачі у коментарях підтримали думку компанії, адже не розуміють, як можна їхати з квитком на інше прізвище. Також українці додали інформацію про нові правила повернення квитків. Люди писали:

Скільки їздила завжди дивляться паспорт. Не уявляю, як ви продасте квиток і як "попаде" людина, яка його все ж таки придбає, бо ніби то ж не перевіряють паспорт.

Нові правила УЗ: За 20–15 діб — повертається 100% вартості. За 14–10 діб — повертається 90% вартості. За 9–5 діб — повертається 75% вартості. За 4–1 добу — повертається 50% вартості. Менше ніж за добу до відправлення — повертається 30% вартості.

