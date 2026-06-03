Чому пляшки Coca-Cola в "АТБ" більші, ніж в інших магазинах? Розкрито таємницю "дволітрушок"

Ексклюзивні пропозиції у магазинах були і раніше

Coca-Cola у звичних дволітрових пляшках зникла з полиць більшості українських супермаркетів – замість неї з’явився об’єм 1,75 л. Однак у мережі супермаркетів "АТБ" досі можна придбати газованку у звичних "дволітрушках".

"Телеграф" розповідає про те, чому формати паковань коли в "АТБ" відрізняються від інших мереж. Раніше ці супермаркети могли похвалитися ексклюзивними пляшками коли об’ємом 2,2 л, тоді як в інших магазинах максимальний об’єм напою становив 2 л.

Це зроблено, щоб мережа дискаунтерів могла тримати найнижчу ціну на полиці і при цьому не демпінгувати решту ринку.

"Пів року ми не продавали Coca-Cola (через заборону на зниження цін від виробника). Нічого, замінили Pepsi. А з Coca-Cola вели переговори. І хоча вони не дали нам знизити ціни, але зробили під нас пляшку на 10% більше стандартної", — раніше розповідав співвласник "АТБ" Віктор Карачун.

Coca-Cola в АТБ

Зараз, коли на полицях магазинів стандартні "дволітрушки" коли замінили на 1,75 л, "АТБ" знову пропонує більший об’єм — 2 л. Очевидно, за тим самим принципом та причиною.

Цікавий факт: процес, коли виробники зменшують обсяг, зберігаючи ціну чи форму, називається шрінкфляцією. Це відбувається через інфляцію та бажання виробника не відлякувати покупців новими цінниками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що касир "АТБ" назвала найбільш "безтямну" звичку покупців.