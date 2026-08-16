Холоденко впряглася за Полякову, але всі "лайки" дістались Портникову (фото)

Психологині порекомендували не "позоритися"

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Після того, як журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що резонансні висловлювання співачки Ольги Полякової про життя в Україні можуть бути частиною підготовки політичного проєкту напередодні майбутніх виборів, у мережі спалахнула нова дискусія. Цього разу увага користувачів дісталася психологині Наталії Холоденко — подрузі артистки, яка публічно стала на її захист.

У Threads Холоденко заявила, що Портников нібито поширив про Полякову неправдиву інформацію. "Наговорив наклепів і замість визнати це, пишається тим, що вона про нього дізналась нарешті", — написала психологиня.

Втім, реакція користувачів мережі на цей допис виявилася переважно критичною. Деякі коментатори заявили, що активний захист Полякової з боку Холоденко лише посилює їхнє негативне ставлення до обох.

Зокрема, у коментарях можна було побачити такі реакції:

"Дивіться як круто, Полякова і Холоденко подивились Портникова! Цього ж могло взагалі ніколи не трапитись".

"А в чому він не правий? В тому, що знахабніла зажравшася кокошниця ганьбить українську людину? Тобі не подобається Україна? Про чемодан, вокзал нагадати? До Повалій вперёд!"

"Господи, та не позортесь вже більше".

"Ну щоб знати Портникова потрібен розум, а не довгі ноги і кокошнік, тому це удача саме для Полякової, що дізналась про Портникова, було б добре якби вона ще його і послухала".

Скандал навколо Полякової розгорівся після її появи на фестивалі, де артистку помітили за руку з "хорошім руським" співаком Сергієм Григор'євим-Апполоновим. Згодом нова хвиля критики посилилася після інтерв'ю Полякової блогерці Раміні Есхакзай. Під час розмови артистка порівняла життя в Україні з "концтабором", що викликало бурхливу реакцію у суспільстві.

Частина користувачів розкритикувала співачку та закликала її виїхати до Росії, водночас знайшлися й ті, хто став на її захист. Серед тих, хто публічно підтримав Полякову, зокрема, був колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.