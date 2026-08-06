Надихнулись радянським мультиком? Де в Україні є мікрорайон з народною назвою

Такі назви вулиці мікрорайону отримали на початку 1990 років

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В Ужгороді є незвичайний житловий мікрорайон. Він має народну назву "Компотний" через фруктові назви вулиць.

Про це пишуть соціальній мережі Threads. Варто зауважити, що там зібрані майже всі фрукти для "ідеального напою".

Користувачі мережі розповіли, що в Ужгороді є мікрорайон "Компотний", там вулички названі як фрукти. Зокрема, там є вулиці Вишнева, Малинова, Абрикосова, Яблунева, Грушева, Сливова, та Горіхова.

Мікрорайон "Компотний" в Ужгороді

7 фактів про "Компотний" район Ужгорода

Вулиці Малинову, Абрикосову, Яблуневу, Грушеву, Сливову та Горіхову можна знайти не лише на сторінках книги або у мультфільмі "Пригоди Незнайка та його друзів" Миколи Носова, але й в Ужгороді. Цей район міста в народі називають "Компотним".

Такі фруктові назви вулиць Ужгород отримав в часи перебудови, на початку 90-х. Тодішня міська влада розуміла, що з іменами визначних діячів, героїв та вождів можуть виникнути проблеми. Саме тому і вибрали більш нейтральні назви.

Найчастіше у своїй професійній діяльності з неофіційною назвою "Компотний" стикаються ріелтори, які в оголошеннях дають народну версію та таксисти.

В "Компотному" районі переважно забудови-мільйонники, тобто вартість, яких не менше мільйона гривень, проте повністю відсутні дороги.

"Компотний район" – мрія рибалки. Тут зосереджений озерний комплекс, де мешкає чималий вибір риби. У водоймах можна зустріти навіть сома. Побачити велетенського сома можна ввечері та навіть стати свідком його полювання на диких качок.

Озерний комплекс, що складається з трьох великих та багатьох дрібних водойм використовується ужгородцями як рекреаційна зона. Ближче до житлових вулиць великі купи сміття, далі – практично неторкана природа.

Між водоймами у "Компотному" районі зручно примостилися городи. Ужгородці вирощують тут кукурудзу та іншу городину.

Компотний мікрорайон, Ужгород

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був фонтан в Ужгороді, який стояв в центрі міста кілька років і зник за загадкових обставин.