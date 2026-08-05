"Patriot весь час під ударами": що зараз із комплексами, до яких в України не вистачає ракет

Ворожі ракети летять заплутаними траекторіями

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Загострення дефіциту ракет до американських систем ППО "Patriot", які тепер все менше збивають балістику, порушило питання безпеки самих ЗРК (зенітно-ракетних комплексів) в Україні. Втім, відсутність боєкомплекту у пускових установках чи здатність системи до самозахисту кардинально не змінюють рівень ризику для комплексів.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. За його словами, головна причина полягає у специфіці маневрування російських балістичних ракет "Іскандер-М" на фінальному відрізку польоту.

"Точку влучення ракети визначити точно неможливо. Тому позиції ЗРК весь час перебувають у тих самих умовах, що й об’єкти, які вони захищають — тобто під ударами. І різниці між ситуаціями "є ракети" або "немає ракет" просто немає", — пояснив співрозмовник.

Іскандер-М. Фото — Вікіпедія

Експерт додає, що навіть за наявності протиракет ефективність відбиття балістичних атак була обмеженою.

Валерій Романенко, авіаційний експерт

"Різниці немає через те, що збивалося, як правило, не більше третини від запущеної балістики", — зазначив Романенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи допоможе РЕБ проти російської балістики.