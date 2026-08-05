"Patriot весь час під ударами": що зараз із комплексами, до яких в України не вистачає ракет
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Ворожі ракети летять заплутаними траекторіями
Загострення дефіциту ракет до американських систем ППО "Patriot", які тепер все менше збивають балістику, порушило питання безпеки самих ЗРК (зенітно-ракетних комплексів) в Україні. Втім, відсутність боєкомплекту у пускових установках чи здатність системи до самозахисту кардинально не змінюють рівень ризику для комплексів.
Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. За його словами, головна причина полягає у специфіці маневрування російських балістичних ракет "Іскандер-М" на фінальному відрізку польоту.
"Точку влучення ракети визначити точно неможливо. Тому позиції ЗРК весь час перебувають у тих самих умовах, що й об’єкти, які вони захищають — тобто під ударами. І різниці між ситуаціями "є ракети" або "немає ракет" просто немає", — пояснив співрозмовник.
Експерт додає, що навіть за наявності протиракет ефективність відбиття балістичних атак була обмеженою.
"Різниці немає через те, що збивалося, як правило, не більше третини від запущеної балістики", — зазначив Романенко.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи допоможе РЕБ проти російської балістики.