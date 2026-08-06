Не викидайте бляшанки: ось яку цікаву прикрасу з них можна зробити (відео)
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Непотрібна тара може перетворитися на цікавий аксесуар
З бляшанок з-під напоїв можна зробити оригінальний браслет. Для цього знадобиться лише баночка, нитка та суперклей.
Як зробити стильну прикрасу з бляшанок у соцмережі TikTok розповіла користувачка з ніком yano4karrr. Вона використовувала бляшанку від популярного енергетичного напою Monster Energy, проте можна використовувати будь-яку бляшану банку.
Потрібно обрати бляшанку з малюнком, який вам подобається, відрізати від неї дно та верхню частину. Отримане полотно зі зворотного боку за допомогою лінійки та маркера треба розмітити на смужки — з одного боку вони мають бути вужчими, а з іншого — ширшими.
Отримані смужки потрібно скрутити за допомогою ватної палички як на відео та закріпити кінчик суперклеєм. Вийдуть своєрідні "намистинки", які необхідно нанизати на нитку. Браслет готовий.
Працюючи з тонким алюмінієм, з якого зазвичай роблять бляшанки, треба дотримуватися техніки безпеки. Працювати треба в рукавичках, які захистять руки від порізів. Краї смужок краще зачистити наждачкою.
В коментарях користувачі показали свої браслети, які зробили за інструкцією дівчини. Вони виходять досить цікавими, а також унікальними, адже саме такої прикраси точно не буде ні в кого іншого.
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