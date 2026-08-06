Рус

Не викидайте бляшанки: ось яку цікаву прикрасу з них можна зробити (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ці баночки можуть стати матеріалом для унікальної речі
Ці баночки можуть стати матеріалом для унікальної речі. Фото Колаж "Телеграф"

Непотрібна тара може перетворитися на цікавий аксесуар

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

З бляшанок з-під напоїв можна зробити оригінальний браслет. Для цього знадобиться лише баночка, нитка та суперклей.

Як зробити стильну прикрасу з бляшанок у соцмережі TikTok розповіла користувачка з ніком yano4karrr. Вона використовувала бляшанку від популярного енергетичного напою Monster Energy, проте можна використовувати будь-яку бляшану банку.

Потрібно обрати бляшанку з малюнком, який вам подобається, відрізати від неї дно та верхню частину. Отримане полотно зі зворотного боку за допомогою лінійки та маркера треба розмітити на смужки — з одного боку вони мають бути вужчими, а з іншого — ширшими.

Як зробити браслет з бляшанки
Як зробити браслет з бляшанки. Фото: скрін відео

Отримані смужки потрібно скрутити за допомогою ватної палички як на відео та закріпити кінчик суперклеєм. Вийдуть своєрідні "намистинки", які необхідно нанизати на нитку. Браслет готовий.

Процес створення браслета з бляшанки
Процес створення браслета з бляшанки. Фото: скрін відео

Працюючи з тонким алюмінієм, з якого зазвичай роблять бляшанки, треба дотримуватися техніки безпеки. Працювати треба в рукавичках, які захистять руки від порізів. Краї смужок краще зачистити наждачкою.

В коментарях користувачі показали свої браслети, які зробили за інструкцією дівчини. Вони виходять досить цікавими, а також унікальними, адже саме такої прикраси точно не буде ні в кого іншого.

Браслети з бляшанок
Браслети з бляшанок. Фото: tiktok.com
Браслет з бляшанки
Такі прикраси точно будуть у єдиному екземплярі, двох однакових створити неможливо. Фото: tiktok.com

Раніше "Телеграф" розповідав, яку корисну річ можна зробити зі старого телефона. За допомогою безкоштовного застосунку його можна перетворити на домашню камеру відеоспостереження.

Теги:
#Браслет #Рукоділля