Не викидайте бляшанки: ось яку цікаву прикрасу з них можна зробити (відео)

Непотрібна тара може перетворитися на цікавий аксесуар

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З бляшанок з-під напоїв можна зробити оригінальний браслет. Для цього знадобиться лише баночка, нитка та суперклей.

Як зробити стильну прикрасу з бляшанок у соцмережі TikTok розповіла користувачка з ніком yano4karrr. Вона використовувала бляшанку від популярного енергетичного напою Monster Energy, проте можна використовувати будь-яку бляшану банку.

Потрібно обрати бляшанку з малюнком, який вам подобається, відрізати від неї дно та верхню частину. Отримане полотно зі зворотного боку за допомогою лінійки та маркера треба розмітити на смужки — з одного боку вони мають бути вужчими, а з іншого — ширшими.

Як зробити браслет з бляшанки. Фото: скрін відео

Отримані смужки потрібно скрутити за допомогою ватної палички як на відео та закріпити кінчик суперклеєм. Вийдуть своєрідні "намистинки", які необхідно нанизати на нитку. Браслет готовий.

Процес створення браслета з бляшанки. Фото: скрін відео

Працюючи з тонким алюмінієм, з якого зазвичай роблять бляшанки, треба дотримуватися техніки безпеки. Працювати треба в рукавичках, які захистять руки від порізів. Краї смужок краще зачистити наждачкою.

В коментарях користувачі показали свої браслети, які зробили за інструкцією дівчини. Вони виходять досить цікавими, а також унікальними, адже саме такої прикраси точно не буде ні в кого іншого.

Браслети з бляшанок. Фото: tiktok.com

Такі прикраси точно будуть у єдиному екземплярі, двох однакових створити неможливо. Фото: tiktok.com

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