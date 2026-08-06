Що таке "Кабачковий спас" та як його святкують. Мережею несуться смішні жарти

Українці активно обдаровують одне одного цим овочем

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Окрім всім відомих Медового, Яблучного та Горіхового Спасів існує жартівливе народне свято — "Кабачковий Спас". Він має свої традиції.

Про них розповіли на сторінці "Сім глеків сикери" у соцмережі Х. Там з гумором заявили, що раніше в це свято треба було обдарувати кабачками чи кабачковою ікрою якомога більше людей. Відмова приймати в дар кабачки вважалася гріхом.

Зазначимо, "Кабачковий Спас", це жартівливе народне інтернет-поняття, яке позначає пік сезону кабачків. Саме на початку серпня врожай кабачків стає настільки великим, що сусіди, друзі та родичі намагаються роздати їх одне одному.

Офіційного церковного чи державного свята з такою назвою не існує, але в серпні він символічно "настає" в період Медового, Яблучного та Горіхового Спасів. Тобто, у 2026 році з 1 по 16 серпня.

Кабачки в Україні плодоносять дуже рясно. Фото: magnific.com

У назві "Кабачковий спас" закладено сенс "свята". Даруючи кабачки одне одному, українці намагаються врятувати їх від "загибелі".

Під публікацією українці охоче підхопили жарт по "Кабачковий спас". Хтось пише, що йому саме подарували кабачки, хтось, навпаки, скаржиться, що його ніхто не обдарував цим овочем та додає, що купувати кабачок за гроші відчувається, як порушення закону. Один з коментаторів жартує, що замість кабачків охоче прийняв би в дар кавуни. Ось деякі з коментарів:

Хто не приймав кабачок потім при сватанні дарували гарбуза

Мені ніхто не подарував. Купувати за гроші відчувається як порушення якогось закону

Мені вчора як раз кабачки подарували

Тю на тебе, пане-брате! Ліпше обклади мене натомість кавунами

Раніше "Телеграф" розповідав, що 6 серпня відзначається Яблучний Спас. Підготували барвисті картинки та теплі слова привітань, щоб ви могли відправити близьким у соцмережах та месенджерах.