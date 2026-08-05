Від КАБів та FPV-дронів немає продиху: як зараз виглядєа Краматорськ (репортаж)

Попри постійні атаки, місто продовжує жити

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Краматорськ дедалі більше відчуває на собі наближення фронту. Російські війська регулярно атакують місто керованими авіабомбами, над вулицями з'являються FPV-дрони, а по околицях уже дістає артилерія.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як зараз виглядає Краматорськ — місто, яке щодня живе під звуки вибухів, але продовжує триматися.

"Зараз місто нагадує Костянтинівку трохи більше ніж рік тому. По околицях дістає артилерія, у місті літають FPV-дрони та тривають постійні обстріли керованими авіабомбами. Уже з’явилося багато вигорілих багатоповерхівок, постійно проводиться евакуація, починаються проблеми з водою та електрикою.

Ворогу не вдається досягти успіху на полі бою, тож, мабуть, через це він намагається завдати максимальної шкоди.

Вранці слухав водія таксі, який сказав мені: "Все життя тут живу. Як же це боляче…"

Я теж провів тут своє дитинство і зараз відчуваю біль. Відчуття, ніби забирають моє — рідне й дуже цінне.", — розповідає Ян Доброносов.

Дорога захищена антидроновою сіткою. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Світлофор накритий антидроновою сіткою. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджена будівля. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Знищений автомобіль у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Знищений автомобіль у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Хліб "Український". Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджена будівля. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджена будівля. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Колючий дріт у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджена будівля. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Зупинка у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Обгоріла сторінка з української книги. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Жінка на місці прильоту у Краматорську. Обгоріла сторінка з української книги. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Мешканці Краматорська. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидронова сітка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Вид на руйнування з розбитого вікна. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Комунальники у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Колючий дріт та антидронова сітка у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Люди біля пошкодженої будівлі. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Знищений автомобіль у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Знищений автомобіль у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджена будівля та згорівший автомобіль. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Зупинка у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Мешканці Краматорська. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Чоловік на місці прильоту. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидронова сітка біля вокзалу. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Мешканка Краматорська. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Чоловік у зруйнованій будівлі. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджений ТЦ. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Зруйнована будівля. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Український прапор над Краматорськом. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Місце прильоту у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидронова сітка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидронова сітка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Знищені автомобілі у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Зруйнована будівля і згорівше авто. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Знищений автомобіль у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджена будівля. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджена будівля. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидронові сітки у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Собака біля зруйнованої будівлі. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Знищений автомобіль у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Пошкоджена будівля. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Знищений автомобіль у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Вулиця Краматорська. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Колючий дріт та антидронова сітка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Чоловіки встановлюють "зуби дракона". Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Мешканка Краматорська. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Колючий дріт. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидронова сітка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Чоловіки встановлюють "зуби дракона". Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидронова сітка у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Знищені автомобілі у Краматорську. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, як Краматорськ приходить до тями від авіаударів.