Простий трюк із рулоном туалетного паперу, який наповнить ванну ароматом: займає буквально секунди

Для цього способу потрібно лише два "інгредієнти"

Багато хто помічає, що у дорогих готелях ванні кімнати завжди мають приємний, чистий і ненав’язливий аромат. Насправді подібний ефект можна відтворити вдома за допомогою дуже простого лайфхака.

Секрет полягає у звичайному рулоні туалетного паперу та кількох краплях ефірної олії, як написали в "femcafe". Достатньо нанести 3–5 крапель на внутрішню картонну втулку рулону.

Фахівці радять обирати легкі та свіжі аромати — наприклад, евкаліпт, цитрус, лаванду або деревні нотки. Важкі або занадто солодкі запахи можуть створити надмірний ефект і зробити повітря менш приємним, особливо у невеликих ванних кімнатах.

Капніть ефірну олію на туалетний папір — і ванна пахнутиме, як у готелі. Фото: pinterest

Важливо дотримуватися міри: надлишок ефірної олії не покращить результат, а навпаки зробить аромат занадто різким. Також наносити засіб потрібно саме на картонну основу, а не на сам папір, щоб уникнути плям і надмірної концентрації запаху.

За потреби процедуру можна повторювати кожні кілька днів, оновлюючи аромат. Для більшого ефекту можна поєднувати цей спосіб із чистими рушниками та нейтральним милом — так створюється відчуття справжньої готельної свіжості.

