Обідні столи відходять у минуле: нове рішення економить місце і робить квартиру просторішою

Ці меблі добре підійдуть для невеликої квартири

У багатьох квартирах великий обідній стіл займає чимало простору, але використовується рідко. Особливо це відчутно в невеликих оселях, де кожен метр має значення. Через це все більше людей шукають більш гнучкі рішення для свого житла.

Одним із таких варіантів став настінний розкладний стіл. У складеному вигляді він щільно прилягає до стіни та майже не займає місця, а за потреби легко розкладається у повноцінну обідню поверхню, як написали в "OESTE GERAL".

Конструкція працює за простим принципом: стільниця кріпиться до стіни на петлях і підіймається вгору лише тоді, коли потрібно сісти за стіл. У складеному стані вона виглядає як частина стіни, а в розкладеному — дозволяє комфортно поїсти або попрацювати.

Сучасні моделі виглядають стильно та можуть мати додаткові полиці чи відділення для зберігання. Зазвичай вони розраховані на 2-4 осіб, чого достатньо для щоденних потреб невеликої сім’ї або пари.

Який вигляд має настінний розкладний стіл

Втім, такий варіант має і свої особливості. Йому потрібна міцна стіна для кріплення, а також він не підходить для великих сімейних застіль. Зате дозволяє значно звільнити простір і зробити кімнату більш функціональною.

Перед покупкою варто ретельно зважити всі переваги та недоліки

Експерти радять перед вибором оцінити розміри житла, кількість людей у домі та щоденні потреби. Для одних це може стати зручним рішенням, яке економить місце, а для інших — традиційний стіл залишиться більш практичним варіантом.

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