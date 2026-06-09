Більшість робить це неправильно: відома кулінарка розповіла, як зберігати яйця "по-американськи"

Яйця є одним із найпопулярніших продуктів в українських холодильниках.

Багато господинь традиційно складають їх у спеціальні лотки на дверцятах, навіть не замислюючись, чи справді це найкраще місце для зберігання. Однак відома британська кулінарка Мері Беррі переконана: така звичка може скоротити термін свіжості продукту. Про це йдеться на порталі "dnevno.hr".

У своїй книзі "Повна кулінарна книга Мері Беррі" вона радить зберігати яйця в холодильнику, але не на дверцятах. За словами кулінарки, найкраще залишати їх в оригінальній картонній упаковці та ставити на одну з внутрішніх полиць, де температура залишається стабільною. Крім того, це допомагає захистити яйця від сторонніх запахів, які можуть проникати через пористу шкаралупу.

Фахівці з харчової безпеки підтримують цю рекомендацію. Вони пояснюють, що під час кожного відкривання холодильника температура на дверцятах змінюється найсильніше. Через такі перепади на шкаралупі може утворюватися конденсат, який створює сприятливі умови для розмноження бактерій.

Експертка з харчової гігієни Дженна Келлі наголошує, що для максимальної безпеки яйця варто зберігати за температури близько +4 °C на внутрішніх полицях холодильника. Саме так продукт довше залишається свіжим і менше піддається ризику псування.

Мері Беррі також рекомендує тримати яйця гострим кінцем донизу. Це допомагає жовтку залишатися в центрі та довше зберігати якість.

Окремо кулінарка нагадує, що яйця можна заморожувати без шкаралупи. Перед цим їх бажано злегка збити, а використовувати заморожений продукт — протягом чотирьох-шести місяців.

Експерти радять також звертати увагу на дату фасування та термін придатності під час купівлі, адже правильне зберігання починається ще з вибору якісного продукту. Такий варіант одразу зачіпає звичку більшості українців і пояснює, чому саме вона може бути проблемною.