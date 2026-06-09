Большинство делает это неправильно: известная кулинарка рассказала, как хранить яйца "по-американски"

Яйца являются одними из самых популярных продуктов в украинских холодильниках.

Многие хозяйки традиционно складывают их в специальные лотки на дверце, даже не задумываясь, действительно ли это лучшее место для хранения. Однако известная британская кулинарка Мэри Берри убеждена, что такая привычка может сократить срок свежести продукта. Об этом говорится на портале "dnevno.hr".

В своей книге "Полная кулинарная книга Мэри Берри" она советует хранить яйца в холодильнике, но не на дверце. По словам кулинарки, лучше оставлять их в оригинальной картонной упаковке и ставить на одну из внутренних полок, где температура остается стабильной. Кроме того, это помогает защитить яйца от посторонних запахов, которые могут проникать через ячеистую скорлупу.

Специалисты по продовольственной безопасности поддерживают эту рекомендацию. Они объясняют, что при каждом открывании холодильника температура на дверце изменяется наиболее сильно. Из-за таких перепадов на скорлупе может образовываться конденсат, создающий благоприятные условия для размножения бактерий.

Эксперт по пищевой гигиене Дженна Келли отмечает, что для максимальной безопасности яйца следует хранить при температуре около +4 °C на внутренних полках холодильника. Именно так продукт дольше остается свежим и меньше подвержен риску порчи.

Мэри Берри также рекомендует держать яйца острым концом вниз. Это помогает желтку оставаться в центре и дольше сохранять качество.

Отдельно кулинарка напоминает, что яйца можно замораживать без скорлупы. Перед этим их желательно слегка взбить, а использовать замороженный продукт в течение четырех-шести месяцев.

Эксперты советуют также обращать внимание на дату фасовки и срок годности при покупке, ведь правильное хранение начинается с выбора качественного продукта. Такой вариант сразу затрагивает привычку большинства украинцев и объясняет, почему она может быть проблемной.