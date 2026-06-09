Не масло і не молоко: експерти розкрили секрет ідеально гладкого картопляного пюре

Картопляне пюре залишається одним із найпопулярніших гарнірів у домашній кухні, однак домогтися справді ніжної та кремової текстури вдається не всім.

Часто страва виходить надто густою, водянистою або з неприємними грудочками, навіть якщо дотримуватися базових кулінарних правил. Експерти стверджують, що вирішити цю проблему можна за допомогою несподіваного інгредієнта. Про це йдеться на порталі "Express".

За словами фахівчині з розробки рецептів Мімі Морлі, ключ до ідеального пюре — додавання збитих вершків. Саме вони, а не лише традиційні молоко чи вершкове масло, здатні надати картоплі особливої шовковистої текстури та насиченого смаку. Завдяки високому вмісту жиру вершки роблять пюре більш м’яким і "повітряним".

Експерти зазначають, що достатньо всього однієї-двох столових ложок збитих вершків на кілограм картоплі, щоб суттєво змінити консистенцію страви. Важливо також дотримуватися правильної технології приготування: після варіння картоплю рекомендується ретельно розім’яти та залишити на кілька хвилин у теплій каструлі, щоб випарувалася зайва волога.

Окрему увагу кулінари радять приділяти вибору сорту картоплі. Найкраще підходять борошнисті сорти, які легше розминаються та забезпечують більш однорідну структуру пюре. Для досягнення максимально гладкого результату також рекомендується використовувати картопледавку замість звичайного розминання виделкою або товкачем.

Фахівці підкреслюють, що важливо не перевантажувати страву надмірним перемішуванням після додавання вершків і масла. Надмірна обробка може зробити пюре липким і зіпсувати його ніжну текстуру. Таким чином, використання невеликої кількості збитих вершків у поєднанні з правильною технікою приготування дозволяє отримати картопляне пюре ресторанного рівня навіть у домашніх умовах.