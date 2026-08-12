Новий паркан навколо будинку може влетіти у копієчку: на чому можна зекономити

Жінка вказала суму з урахуванням доставки та інших дрібниць

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Ціни на будівельні роботи в Україні зростають щороку. Зокрема у 2026 році поставити 30 метровий паркан з профнастилу може коштувати менше 1 тисячі доларів США.

Про це розповіла українка в соцмережі Іnstagram. За її словами, на роботи пішло близько двох днів.

Жінка розповіла, що між її подвір'ям та сусідами був старий паркан, який би не вистояв ще одну зиму. Тож вони вирішили його замінити своїми силами.

"На демонтаж пішло менше ніж два дні. Між нашими ділянками дуже великий перепад рівня поверхні, тому фундамент вирішили залишити", — розповіла жінка.

За її словами, першими замовили труби. На це пішло 14,5 тисячі гривень. А на профнастил 21 тисяча гривень.

"Фарба, грунтовка та інші дрібниці ще 1,5 тисячі гривень. Під кожний стовпчик робили яму буром та наварювали спеціальний "якір", — зазначила вона.

За словами дівчини, також довелось купувати й пісок та щебінь. На це витратили 3474 гривні та ще 1 тисячу на цемент.

"Всі роботи робив мій чоловік з сусідом. І це реально зекономило бюджет. Профнастил ми вибрали двосторонній, щоб з кожної сторони виглядало гарно. З урахуванням доставок та інших дрібниць вийшло 42 тисячі гривень", — розповіла жінка.

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