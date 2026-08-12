Засіб із аптеки прибирає те, що не бере гель для унітазу: чим видалити сірий наліт
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Справа не у вапняному камені, а в невидимій плівці
Багато господарів роками борються з потемнілим унітазом за допомогою сильнодіючих гелів та хлорки, але результат тримається максимум пару днів. Причина в тому, що проблему від початку намагаються вирішити не тим засобом.
Як пише польське видання Wprost, сіруватий відтінок кераміки найчастіше викликає не вапняковий наліт, а тонка біоплівка. Це відкладення практично не помітне, але саме через нього порцеляна втрачає білизну, а в санвузлі з'являється неприємний запах.
Чому хлорка не завжди допомагає
Біоплівка — це шар із бактерій, органічних частинок та побутових забруднень, який поступово наростає на кераміці. Хлоровмісні засоби діють агресивно й відбілюють поверхню, але не завжди справляються саме з цим типом нальоту. А от вапнякові відкладення, навпаки, бояться не хлору, а кислоти — тому для них краще підходять оцет або лимонна кислота.
Як видалити біоплівку
Звичайний 3%-вий перекис водню з аптечки виділяє активний кисень, який розщеплює органічні забруднення, що відповідають за потемніння та запах. Цей засіб не розчинить товстий шар мінерального каменю, але при регулярному використання допоможе освіжити унітаз.
- Вилийте близько половини склянки 3%-вого перекису водню в унітаз і залиште на 30 хвилин.
- Пройдіться йоржиком по внутрішній поверхні унітазу та змийте водою.
Більша частина відкладень накопичується не в чаші, а під ободком, куди постійно стікає вода й змиває засіб занадто швидко. Щоб вирішити цю проблему, змочіть перекисом водню пару смужок паперового рушника та укладіть їх під ободок. Так рідина залишиться саме там, де накопичується найбільше бруду, а не одразу піде в сифон.
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