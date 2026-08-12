Засіб із аптеки прибирає те, що не бере гель для унітазу: чим видалити сірий наліт

Справа не у вапняному камені, а в невидимій плівці

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Багато господарів роками борються з потемнілим унітазом за допомогою сильнодіючих гелів та хлорки, але результат тримається максимум пару днів. Причина в тому, що проблему від початку намагаються вирішити не тим засобом.

Як пише польське видання Wprost, сіруватий відтінок кераміки найчастіше викликає не вапняковий наліт, а тонка біоплівка. Це відкладення практично не помітне, але саме через нього порцеляна втрачає білизну, а в санвузлі з'являється неприємний запах.

Чому хлорка не завжди допомагає

Біоплівка — це шар із бактерій, органічних частинок та побутових забруднень, який поступово наростає на кераміці. Хлоровмісні засоби діють агресивно й відбілюють поверхню, але не завжди справляються саме з цим типом нальоту. А от вапнякові відкладення, навпаки, бояться не хлору, а кислоти — тому для них краще підходять оцет або лимонна кислота.

Як видалити біоплівку

Звичайний 3%-вий перекис водню з аптечки виділяє активний кисень, який розщеплює органічні забруднення, що відповідають за потемніння та запах. Цей засіб не розчинить товстий шар мінерального каменю, але при регулярному використання допоможе освіжити унітаз.

Фото згенероване ШІ

Вилийте близько половини склянки 3%-вого перекису водню в унітаз і залиште на 30 хвилин. Пройдіться йоржиком по внутрішній поверхні унітазу та змийте водою.

Більша частина відкладень накопичується не в чаші, а під ободком, куди постійно стікає вода й змиває засіб занадто швидко. Щоб вирішити цю проблему, змочіть перекисом водню пару смужок паперового рушника та укладіть їх під ободок. Так рідина залишиться саме там, де накопичується найбільше бруду, а не одразу піде в сифон.

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