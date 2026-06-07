Привычные чайники уходят в прошлое: новое устройство подает кипяток за секунды
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Однако эта система недешевая
Обычные электрические чайники уже не являются единственным способом быстро заварить чай на кухне. Их постепенно может вытеснить современная альтернатива, сочетающая в себе удобство, скорость и минималистичный дизайн.
Эта система может быть установлена под мойкой. Детальнее о ней написали в "ofeminin".
Система работает с помощью небольшого резервуара, установленного под мойкой. В нем постоянно поддерживается высокая температура воды, поэтому пользователю не нужно ждать несколько минут, пока она закипит. Достаточно повернуть ручку, и горячая вода сразу потечет из крана.
Такое решение особенно удобно для тех, кто часто готовит чай, кофе или регулярно использует кипяток во время приготовления пищи. Помимо экономии времени система помогает освободить место на кухонной столешнице и создать более современный вид интерьера.
Еще одно преимущество состоит в том, что пользователь может набрать ровно столько воды, сколько нужно в конкретный момент. Это помогает избежать лишних расходов воды и электроэнергии.
Современные модели оснащают защитой от случайного включения и теплоизоляцией, что снижает риск ожогов. В то же время у такой системы есть и недостаток — ее установка стоит дороже, чем покупка обычного электрического чайника.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие современные модели могут стать альтернативой обычному холодильнику.