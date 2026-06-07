Привычные чайники уходят в прошлое: новое устройство подает кипяток за секунды

Однако эта система недешевая

Обычные электрические чайники уже не являются единственным способом быстро заварить чай на кухне. Их постепенно может вытеснить современная альтернатива, сочетающая в себе удобство, скорость и минималистичный дизайн.

Эта система может быть установлена под мойкой. Детальнее о ней написали в "ofeminin".

Система работает с помощью небольшого резервуара, установленного под мойкой. В нем постоянно поддерживается высокая температура воды, поэтому пользователю не нужно ждать несколько минут, пока она закипит. Достаточно повернуть ручку, и горячая вода сразу потечет из крана.

Смеситель с хромированным покрытием и бойлером для подачи кипятка. Фото: facq

Такое решение особенно удобно для тех, кто часто готовит чай, кофе или регулярно использует кипяток во время приготовления пищи. Помимо экономии времени система помогает освободить место на кухонной столешнице и создать более современный вид интерьера.

Еще одно преимущество состоит в том, что пользователь может набрать ровно столько воды, сколько нужно в конкретный момент. Это помогает избежать лишних расходов воды и электроэнергии.

Современные модели оснащают защитой от случайного включения и теплоизоляцией, что снижает риск ожогов. В то же время у такой системы есть и недостаток — ее установка стоит дороже, чем покупка обычного электрического чайника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие современные модели могут стать альтернативой обычному холодильнику.