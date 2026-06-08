Високі узголів’я на ліжку поступово зникають зі спалень: нові моделі роблять інтер’єр просторішим і сучаснішим

Є чотири варіанти меблів

Високі узголів’я ліжок, які довгий час вважалися ознакою розкоші в інтер’єрі спальні, поступово втрачають популярність. У 2026 році дизайнери все частіше обирають більш прості та легкі рішення, які роблять простір візуально вільнішим і спокійнішим.

Зміни пов’язані з новим підходом до оформлення спальні. Вона більше не сприймається лише як декоративна кімната — зараз це простір для відпочинку, комфорту та відновлення, де важлива кожна деталь, як написали в "Oeste Geral".

На зміну класичним моделям приходять низькі ліжка з мінімалістичним дизайном. Вони розташовані ближче до підлоги, виглядають легше і створюють відчуття більшого простору. Також набирають популярності варіанти без узголів’я або з інтегрованими настінними панелями.

Приклад ліжка з високим узголів’ям і варіанту без нього

Також варто звернути увагу на конструкції у скандинавському та японському стилі, а також "плаваючі" ліжка, які додають інтер’єру сучасного вигляду.

Такі рішення мають не лише естетичні, а й практичні переваги. Вони роблять кімнату менш перевантаженою, простішою в догляді та більш універсальною для різних стилів оформлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пружинні матраци поступово відходять у минуле, а їм на зміну приходять сучасні та більш практичні рішення, які стають популярними у 2026 році.