Высокие изголовья на кровати постепенно исчезают из спален: новые модели делают интерьер более просторным и современным

Есть четыре варианта мебели

Высокие изголовья кроватей, которые долгое время считались признаком роскоши в интерьере спальни, постепенно теряют популярность. В 2026 году дизайнеры всё чаще выбирают более простые и лёгкие решения, которые делают пространство визуально более свободным и спокойным.

Изменения связаны с новым подходом к оформлению спальни. Она больше не воспринимается только как декоративная комната — сейчас это пространство для отдыха, комфорта и восстановления, где важна каждая деталь, как написали в "Oeste Geral".

На смену классическим моделям приходят низкие кровати с минималистичным дизайном. Они расположены ближе к полу, смотрятся легче и создают ощущение большего пространства. Также набирают популярность варианты без изголовья или с интегрированными настенными панелями.

Пример кровати с высоким изголовьем и вариант без него

Также стоит обратить внимание на конструкции в скандинавском и японском стиле, а также "плавающие" кровати, придающие интерьеру современный вид.

Такие решения имеют не только эстетические, но и практические преимущества. Они делают комнату менее перегруженной, более простой в уходе и универсальной для разных стилей оформления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пружинные матрасы постепенно уходят в прошлое, а им на смену приходят современные и более практичные решения, которые становятся популярными в 2026 году.