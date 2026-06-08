Чому роботодавці не люблять звільнення за власним бажанням: чим це вигідно

Цей спосіб звільнення дає роботодавцю більше гарантій

Звільнення за угодою сторін вважається однією з найпоширеніших підстав для припинення трудових відносин в Україні. Багато роботодавців навіть наполягають саме на такому варіанті замість заяви за власним бажанням.

Причина полягає не лише у зручності, а й у зменшенні ризиків для компанії. Про це написав портал "Kadroland".

Чим відрізняються два способи звільнення

Згідно із законодавством, працівник, який працює за безстроковим трудовим договором, має право звільнитися за власним бажанням. Для цього він повинен письмово попередити роботодавця про своє рішення щонайменше за два тижні. Цей термін дається компанії на пошук нового співробітника або організацію роботи після звільнення працівника.

Втім, навіть після завершення двотижневого строку працівник може продовжити працювати, не наполягаючи на звільненні, а роботодавець не матиме права звільнити його на підставі раніше поданої заяви. Виняток становлять випадки, коли на цю посаду вже офіційно запросили іншого працівника, якому не можна відмовити у працевлаштуванні.

Саме ця норма створює певні незручності для бізнесу. Компанія не може бути впевненою, що працівник дійсно піде через два тижні. Через це роботодавці змушені відкладати пошук заміни або перерозподіл обов'язків між іншими співробітниками.

Звільнений працівник збирає свої речі. Фото: work.ua

Інакше працює механізм звільнення за угодою сторін. У цьому випадку працівник та роботодавець заздалегідь домовляються про конкретну дату припинення трудових відносин. Після досягнення такої домовленості працівник уже не може передумати та відкликати заяву. Для цього потрібна згода обох сторін.

Для роботодавця це означає передбачуваність. Він точно знає дату звільнення, може планувати кадрові зміни та заздалегідь готувати заміну працівнику. Саме тому досвідчені роботодавці частіше віддають перевагу звільненню за угодою сторін, ніж за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни приніс українцям червень.