Почему работодатели не любят увольнение по собственному желанию: чем это выгодно

Этот способ увольнения дает работодателю больше гарантий

Увольнение по соглашению сторон считается одним из самых распространенных оснований для прекращения трудовых отношений в Украине. Многие работодатели даже настаивают именно на таком варианте вместо заявления по собственному желанию.

Причина заключается не только в удобстве, но и уменьшении рисков для компании. Об этом написал портал "Kadroland".

Чем отличаются два способа увольнения

Согласно законодательству, работник, работающий по бессрочному трудовому договору, имеет право уволиться по собственному желанию. Для этого он должен письменно предупредить работодателя о своем решении не менее двух недель. Этот срок предоставляется компании на поиск нового сотрудника или организацию работы после увольнения работника.

Впрочем, даже по истечении двухнедельного срока работник может продолжить работу, не настаивая на увольнении, а работодатель не будет иметь права уволить его на основании ранее поданного заявления. Исключение составляют случаи, когда на эту должность официально пригласили другого работника, которому нельзя отказать в трудоустройстве.

Именно эта норма создает некоторые неудобства для бизнеса. Компания не может быть уверена, что работник действительно уйдет через две недели. Поэтому работодатели вынуждены откладывать поиск замены или перераспределение обязанностей между другими сотрудниками.

Уволенный работник собирает свои вещи. Фото: work.ua

Иначе работает механизм увольнения по соглашению сторон. В этом случае работник и работодатель заранее договариваются о конкретной дате прекращения трудовых отношений. По достижении такой договоренности работник уже не может передумать и отозвать заявление. Для этого требуется согласие обеих сторон.

Для работодателя это означает предсказуемость. Он точно знает дату увольнения, может планировать кадровые изменения и готовить замену работнику заранее. Именно поэтому опытные работодатели чаще предпочитают увольнять по соглашению сторон, чем по собственному желанию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения принес украинцам июнь.